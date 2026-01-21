George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare

Preşedintelui AUR, George Simion, i-a fost înmânat în Statele Unite un premiu oferit de organizaţia Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru „activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa”, conform Agerpres.

Distincţia a fost acordată pentru „rolul Partidului European Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR) ca ''cel mai pro-transatlantic partid european'' şi pentru implicarea lui George Simion, vicepreşedinte ECR Party, în combaterea cenzurii şi a derapajelor antidemocratice”, potrivit Agerpres.

„Dragi prieteni, am fost implicat împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere şi corecte şi pentru democraţie. Acest premiu este dedicat românilor care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democraţie, la fel ca în Statele Unite ale Americii. În faţa tuturor alegerilor anulate şi invalidate, ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre. Vorbesc şi primesc acest premiu şi în calitate de vicepreşedinte al Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Suntem cel mai pro-transatlantic partid politic din Europa, alături de Giorgia Meloni, Mateusz Morawiecki, Carlo Fidanza şi Marion Marechal”, a declarat Simion la ceremonie, relatează Agerpres.

El a subliniat că SUA reprezintă un exemplu de democraţie şi a afirmat că „foarte multe lucruri s-au schimbat într-un singur an, iar mult mai multe se vor schimba în următorii trei ani. Privim către Statele Unite cu speranţă, ca spre un exemplu de democraţie, şi ne ridicăm în apărarea libertăţii de exprimare şi a alegerilor libere şi corecte”, a adăugat Simion după ce i-a fost acordat premiul, conform Agerpres.

În cadrul ceremoniei au fost premiaţi, printre alţii, congresmenii Abe Hamadeh, Andy Ogles şi Anna Luna. Delegaţia AUR va pune la dispoziţia congresmanilor americani un raport privind anularea alegerilor prezidenţiale din România, document care prezintă argumente legate de încălcarea principiilor democratice şi constituţionale, relatează Agerpres.

De asemenea, delegaţia AUR are programate întâlniri politice la Washington, inclusiv discuţii la nivel instituţional, în cadrul demersului de informare a partenerilor strategici ai României, conform Agerpres.