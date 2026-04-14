Germania a convenit măsuri de sprijin de 1,9 miliarde de dolari pentru reducerea preţurilor carburanţilor

Guvernul de coaliţie al Germaniei a convenit asupra unui pachet de sprijin pentru consumatori şi companii în valoare de 1,6 miliarde de euro (aproximativ 1,9 miliarde de dolari), pentru a reduce impactul creşterii preţurilor la carburanţi, după un conflict politic privind modul de reacţie la scumpirea petrolului provocată de războiul cu Iranul, potrivit news.ro.

Taxa energetică pentru motorină şi benzină va fi redusă cu aproximativ 0,17 euro pe litru pentru o perioadă de două luni, au anunţat luni partidul conservator CDU şi partenerul său de coaliţie, social-democraţii din SPD.

Conflictul cu Iranul a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie, iar planurile Statelor Unite de a bloca porturile şi zonele de coastă ale Iranului au împins şi mai sus preţurile petrolului.

Disputa din coaliţie a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea guvernului de a acţiona rapid într-o criză, iar acordul de luni este considerat un semnal important de funcţionare politică pentru o administraţie care părea în pericol de blocaj.

Tensiunile izbucnite vineri privind modul de combatere a creşterii preţurilor combustibililor au readus în memorie conflictele interne care au afectat guvernul precedent înainte de prăbuşirea acestuia în noiembrie 2024.

”Acest război este cauza reală a problemelor pe care le trăim în propria noastră ţară”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o conferinţă de presă.

El a spus că guvernul face tot posibilul pentru a atenua impactul conflictului, care este momentan suspendat printr-un armistiţiu fragil, şi a cerut companiilor petroliere să transmită integral reducerea de taxe către consumatori.

”Ne aşteptăm ca industria petrolieră să transfere aceste măsuri de sprijin direct şi complet către consumatori”, a afirmat Merz.

Economiştii şi reprezentanţii industriei au privit însă cu scepticism măsurile. Marcel Fratzscher, directorul institutului de cercetare economică DIW Berlin, a avertizat că o mare parte din reducerea de taxe ar putea ajunge în conturile companiilor petroliere şi a criticat faptul că măsurile nu încurajează economisirea combustibilului.

Operatorii staţiilor de alimentare din Germania au exprimat aceeaşi îngrijorare şi au cerut guvernului să impună controale asupra preţurilor practicate de marile companii petroliere, pentru a evita majorări care ar anula efectul reducerii taxelor.

Coaliţia a convenit, de asemenea, să permită companiilor să acorde angajaţilor un bonus de sprijin de până la 1.000 de euro de persoană, scutit de impozit pe salarii şi de contribuţii sociale.

Negocierile din weekend au dezamorsat o dispută izbucnită vineri, când ministrul Economiei Katherina Reiche, aliată a cancelarului Merz, a criticat propunerile ministrului finanţelor Lars Klingbeil, din SPD, de a introduce o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor petroliere.

Acordul reprezintă un prim test major pentru coaliţia condusă de Merz şi arată cât de rapid pot ieşi la suprafaţă divergenţele dintre CDU şi SPD într-un context de presiune economică şi geopolitică.

Guvernul german este supus unei presiuni tot mai mari să acţioneze, în condiţiile în care cea mai mare economie a Europei se confruntă cu creştere economică slabă şi perturbări generate de tensiunile comerciale globale.

Merz a mai declarat că Germania se va opune planurilor Uniunii Europene de a înăspri, din 2027, taxele pe emisiile de CO₂ pentru vehiculele hibride şi va susţine la Bruxelles o abordare ”deschisă tehnologic”, inclusiv recunoaşterea automobilelor care funcţionează cu combustibili regenerabili.

Coaliţia pregăteşte, de asemenea, reduceri mai ample ale impozitului pe venit pentru persoanele cu venituri mici şi medii, care ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2027.

”Acesta este doar începutul”, a spus Merz.