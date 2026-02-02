Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat pentru ziarul Augsburger Allgemeine că Germania va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul informaţiilor, relatează luni dpa.

„SUA este şi rămâne partenerul nostru”, a afirmat Dobrindt în declaraţii publicate luni de Augsburger Allgemeine, potrivit dpa.

El a subliniat că acest principiu nu ar trebui schimbat „indiferent de situaţia politică actuală”, în contextul criticilor formulate la adresa Statelor Unite şi a preşedintelui Donald Trump, notează dpa.

Totodată, ministrul german de interne a anunţat planuri de consolidare a serviciilor de informaţii ale Germaniei, transmite dpa.

Alexander Dobrindt a precizat că intenţionează să transforme serviciul de informaţii interne, Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), într-un „adevărat serviciu de informaţii dotat cu capacităţi operaţionale eficiente”, conform dpa.

Potrivit ministrului, cooperarea cu agenţiile de informaţii străine, inclusiv cele din Statele Unite şi Israel, va continua să se extindă, mai relatează dpa.