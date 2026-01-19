Grecia: PAOK, victorie fără probleme cu OFI Creta, scor 3-0

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia OFI Creta, în etapa a 17-a din campionatul Greciei, potrivit news.ro.

Elevii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul în minutul 18, prin Dimitrios Pelkas, şi s-au desprins pe finalul primei părţi. Taison a făcut 2-0 în minutul 40, iar Giorgos Giakoumakis a stabilit scorul final încă din minutul 43. În partea secundă, eforturile ofensive ale celor două echipe au rămas fără rezultat.

PAOK - OFI s-a încheiat 3-0, iar echipa lui Lucescu Jr bifează a treia victorie consecutivă în campionat, unde este lider, cu 41 de puncte. OFI e pe locul 9, cu 15 puncte.