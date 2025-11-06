Greenpeace România: Guvernul adoptă cadrul legal pentru înfiinţarea comunităţilor de energie în România

Ţara noastră face pasul decisiv spre tranziţia energetică locală: Guvernul a adoptat actul normativ care permite formarea comunităţilor de energie, oferind în sfârşit cetăţenilor, autorităţilor locale, ONG-urilor şi întreprinderilor mici posibilitatea de a produce, gestiona şi consuma împreună energie regenerabilă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Greenpeace România.

Actul adoptat modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă nr. 163/2022 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, corectând lacunele de transpunere a Directivei (UE) 2018/2001 (RED II). Până acum, lipsa unor definiţii şi proceduri clare a blocat formarea acestor comunităţi, lăsând România printre ultimele state europene fără o bază legală funcţională pentru implicarea cetăţenilor în tranziţia energetică.

Noul cadru permite instalarea şi gestionarea surselor regenerabile la nivel local, partajarea energiei produse şi menţinerea beneficiilor economice în comunitate. Aceste iniţiative vor stimula dezvoltarea locală, vor crea locuri de muncă, vor contribui la reducerea sărăciei energetice şi vor încuraja incluziunea socială.

Conform actului normativ, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) are termen până la 31 decembrie 2025 pentru a elabora procedura de constituire a Registrului de comunităţi de energie, iar până la 28 februarie 2026 trebuie să stabilească metodologia de analiză a costurilor şi beneficiilor pentru partajarea energiei regenerabile. Ulterior, până la 31 martie 2026, ANRE va aproba condiţiile privind utilizarea capacităţilor de stocare ale comunităţilor şi membrilor acestora.

„Este un pas mult aşteptat de cetăţeni şi administraţiile locale din întreaga ţară - un pas pentru care oamenii, autorităţile locale şi societatea civilă au luptat mult. Cerem ANRE să elaboreze urgent normele de implementare care vor face legea funcţională şi Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene să deblocheze fondurile din tranziţia justă”, a declarat Andrei Crăciun, coordonator de campanie în cadrul Greenpeace România.

Adoptarea cadrului legislativ vine după aproape trei ani de eforturi civice şi administrative - de la solicitările repetate ale organizaţiilor implicate în tranziţia energetică şi Memorandumul pentru comunităţi de energie semnat de zeci de primării, până la petiţiile cetăţenilor. Momentul marchează un pas esenţial către un viitor energetic curat, descentralizat şi echitabil pentru România.