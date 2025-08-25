Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu:  Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor

T.B.
Politică / 25 august, 11:06

Grindeanu:  Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt două chestiuni care trebuie clarificate şi anume pe zona de măsuri fiscale şi pe cea de administraţie, conform news.ro. El a adăugat că dacă pachetul 2 se referea numai la eliminarea privilegiilor, PSD ar fi fost de acord, dar acolo sunt şi alte chestiuni care trebuie discutate.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, că va propune colegilor săi revenirea la şedinţele coaliţiei.

”Vom reveni - aşa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Politic Naţional, în acelaşi mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuţii, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul, discutând pe parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Dar săptămâna aceasta eu cred că e nevoie dacă se doreşte a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe O să vedem ce va decide....”, a declarat Grindeanu, conform sursei.

El a fost întrebat care sunt măsurile pe care nu s-au înţeles.

”Am anunţat şi în urmă cu o săptămână. Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conţine. Suntem de acord cu zona de... noua formă a legii insolvenţei, suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de sănătate. Avem în acest moment, două chestiuni care sunt în discuţie şi care trebuie a fi clarificate şi discutate în această săptămână: pe zona de măsuri fiscale, pachetul 2, şi pe zona de administraţie. Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a răspuns liderul PSD.

El a adăugat că este vorba de lucruri care ţin de taxarea capitalului şi de multinaţionale.

”Lucrurile care ţin de taxarea capitalului, lucrurile care ţin de multinaţionale, acele propuneri pe care noi le-am spus şi de aceea ele trebuie să găsească un numitor comun, ceea ce propunem noi cu ceea se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanţelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. De aceea eu cred că e necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână, înainte de a promova acest pachet. De ce? Pentru că, vă dau un exemplu, astăzi când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administraţia. Atunci aş vrea să văd forma iniţială pe care o propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, să o discutăm în interiorul fiecărui partid, în speţă, eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii şi de preşedinţii de Consiliul Judeţean PSD care s-au întâlnit cu premierul şi cu ceilalţi miniştri lunea trecută şi să ajungem la cel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

El a precizat care sunt paşii care trebuie făcuţi în aceste zile.

”De aceea spun astăzi sigur da, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuţii. Dar ăsta este un prim pas. Pasul doi şi cel mai important este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere, de care aminteam şi unde în continuare avem de reglat câteva lucruri: finanţe şi administraţie. Şi mâine poate şi poimâine o altă coaliţie care se definitiveze forma pachetului”, a subliniat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a adăugat că dacă pachetul se referea numai la eliminarea privilegiilor, atunci nu mai era nicio divergenţă.

”Eu am spus...şi am spus asta în urmă cu două săptămâni şi mâine, dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor, doar că acest pachet nu se doreşte a fi doar pe eliminarea privilegiilor Nu avem nicio divergenţă, nici astăzi”, a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă a văzut cum este rectificarea bugetară, preşedintele interimar al PSD a răspuns: ”Astăzi mă aştept să vină ministrul Nazare la coaliţie şi să ne prezinte o formă dacă PSD-ul... v-am spus care e propunerea cu care merg în şedinţă la ora 11. Dacă PSD-ul va hotărî ca da şi votul va fi să revenim, mă aştept să fie domnul ministru Nazare prezent astăzi la coaliţie să prezinte în primul rând măsurile fiscale care vor fi parte din pachetul 2 şi după care să discutăm în mare şi despre rectificare unde sigur mă interesează foarte mult să vedem finanţarea investiţiilor şi dacă ne referim la obiective mari de investiţii sau la cele mici”.

