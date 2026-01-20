Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu: ”Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu”

S.B.
Politică / 20 ianuarie, 09:51

Grindeanu: ”Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că are încredere că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, a respectat legea care era în vigoare la momentul la care şi-a susţinut doctoratul, informează news.ro.

De aceea, a anunţat Grideanu, ”Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”. Dacă se va dovedi că nu a fost respectată legea, ”e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm”, a adăugat Grindeanu.

”Nu suntem la şcoala de maici aici, de balet. Ştim foarte bine ce s-a întâmplat şi de ce e acest atac. Şi dumneavoastră v-aţi dat seama, e strevezie toată această schemă, pe care aceşti domni o pun în aplicare de ani buni (...) Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu. Eu spun aşa: dacă cineva nu a respectat legea, trebuie să plătească. Eu am încredere că ceea ce a declarat Radu Marinescu, şi anume că a respectat legea în vigoare atunci când şi-a ţinut doctoratul, în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înşel, a respectat, repet, legea şi am încledere în ceea ce a spus dânsul”, a declarat, luni seară, la România TV, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că se fac verificări şi are îîncredere în rezultatul acestora: ”Dacă n-a făcut acest lucru, asta e o treabă pe pe care va trebui să o îndreptăm, dar nu cred. Ştiu că Radu Marinescu a fost şef de promoţie, a fost un student eminent. Sunt convins că a respectat legea. E o comisie care analizează în acest moment această lucrare. Până atunci, Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”.

Întrebat ce se întâmplă dacă premierul Ilie Bolojan decide să-l remanieze pe Radu Marinescu şi, în calitate de ministru interimar, să demareze procedura de numire a şefilor de parchete, Grindeanu a declara : ”Eu nu cred că se joacă cu focul domnul Bolojan”.

Dacă s-ar ajunge la această sotiaţia, Grindeanu crede că ”acest guvern e un guvern care trebuie să plece acasă, pentru că asta înseamnă descondiderare faţă de principalul partid al acestei coaliţii şi anume PSD”.

Guvernul Bolojan este lovit de un scandal de plagiat. Jurnalista Emilia Şercan a susţinut că cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării de doctorat a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, cu titlul ”Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

De partea cealaltă, Radu Marinescu a respins acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat "în conformitate cu normele timpului”. De asemenea, ministrul Justiţiei a anunţat că nu pleacă din Guvern.

”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, a argumentat Marinescu, adăugând că, dacă premierul vrea ca el să plece din Guvern, acesta are instrumente legale pentru a-l schimba din funcţie.

Comisia de Etică a Universităţii din Craiova a decis, vineri, să analizeze două sesizări care îl vizează pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat de plagiat.

