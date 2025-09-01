Grindeanu cere consens în coaliţie pe reforma administraţiei

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scandalul legat de reforma administraţiei, că potrivit acordului de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să existe un consens în coaliţie, decât încercarea de impunere a unor decizii. El a menţionat că PSD a făcut parte din acest proces de reformă şi vrea să facă parte în continuare, dar în momentul în care iau decizii cu impact major, trebuie să judece foarte bine şi să vadă dacă se aplică în acelaşi mod, de sus până jos. Potrivit lui Grindeanu, PSD nu poate să fie de acord niciodată să se schimbe peste noapte de la 25 la 45 procentul, fără niciun fel de justificare, transmite news.ro, de la care reluăm următoarele.

”PSD-ul consideră că este absolut necesară reforma administraţiei publice locale, ca să fim cât se poate de clari. Să nu încercăm să aruncăm anumite lucruri, să le spunem altcumva decât sunt. Nu! PSD-ul consideră această reformă a fi absolut necesară. Sunt absolut de acord, dar absolut de acord cu ceea ce a spus preşedintele Nicuşor Dan, ieri. Şi anume faptul că în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeri. Cu alte cuvinte, graba strică treaba. Şi atunci, de fapt, discuţia se pune cu totul în alţi parametri decât ceea ce încearcă unii colegi de coaliţie să prezinte. Vrem cu toţii să facem această reformă, dar mai vrem şi altceva, ca această reformă să fie echitabilă, să se aplice aceleaşi măsuri de sus până jos, pentru toată lumea să fie transparentă, decizia să nu fie luată peste noapte”, a spus liderul interimar al PSD, despre tensiunile din coaliţie legate de reforma administraţiei şi disponibilizările de personal.

Grindeanu a arătat că ”vorbim de zeci de mii de locuri”, arătând că încă două criterii trebuie să stea în picioare, şi anume să fie luaţi parteneri, administraţia locală, în acest demers, şi celălalt criteriu, care, de asemenea, e important să facă foarte bine tot acest proces, astfel încât, în câteva luni, să nu se trezească cu hotărâri judecătoreşti de reîncadrare a acestui personal pe care hotărăsc acum să-l disponibilizeze.

”Sunt lucruri simple şi puteţi să întrebaţi pe toată lumea care a luat parte ieri la această discuţie că noi cu toţii am fost de acord că trebuie să se întâmple această reformă, dar nu putem să fim de acord niciodată să schimbăm peste noapte de la 25 la 45 fără niciun fel de justificare sau una prea mult explicată, fără consultarea structurilor asociative şi care nu e un proces foarte simplu”, a menţionat Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai spus: ”Propunerea noastră a fost să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori şi după aceea tăind, nu având o decizie marţi în coaliţie de un tip, şi anume un agreement între toţi partenerii din coaliţie şi peste două zile în ziua asumării să schimbăm deciziile”. Grindeanu a arătat că ”nu aşa funcţionează o coaliţie din patru partide plus un grup parlamentar”.

”Dacă vă uitaţi în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important totuşi să avem un consens în coaliţie, decât încercarea de impunere a unor decizii care nu întrunesc la un moment dat consensul acestei coaliţii. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să învăţăm cu toţii să lucrăm în acest mod”, a subliniat el.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea să-şi dea demisia dacă PSD nu acceptă procentul de 40% disponibilizări, Grindeanu a răspuns: ”Nu mi-aş dori să intrăm în această zonă, dar mi-aş dori ca această coaliţie să lucreze după aceşti parametri”.

”Noi am venit în această coaliţie să facem lucruri bune. Să încercăm să punem umărul, să ne oferim expertiza pentru a face bine, şi facem lucrul ăsta. Uitaţi-vă la contribuţia pe care reprezentanţii noştri au avut-o la acest pachet 2. Vă rog să vă uitaţi şi să vedeţi. Pensiile magistraţiilor, eliminarea privilegiilor, tot ce ţine de legea 109, instituţiile de reglementare şi toate lucrurile care se reaşează acolo, pachetul pe sănătate. Toate aceste lucruri au la bază munca depusă în ministere conduse sau la Secretarul general, care la rândul său e condus de către un reprezentant al PSD. Nu contează acest lucru neapărat, dar am făcut parte şi noi la tot acest proces şi vrem să facem parte în continuare. Dar vrem să fim foarte bine înţeleşi că în momentul în care luăm decizii cu impact major, trebuie să judecăm foarte bine, să vedem dacă se aplică în acelaşi mod, de sus până jos”, a subliniat Grindeanu.

El a dat exemplul unei discuţii din coaliţia de duminică, la care a participat primarul Ciprian Ciucu.

”Ieri, în coaliţie, dânsul spunea ceva de tipul următor: Nu-i corect, că eu la Sectorul 6 am serviciile care ţin de administrarea domeniului public, prinse în aparatul propriu al primarului, şi atunci eu trebuie să dau mai mulţi oameni afară faţă de alte primării, care au societăţi comerciale. Da, e adevărat după calculele făcute pe repede-nainte. Şi atunci noi am cerut un singur lucru. Haideţi să facem o matrice care să fie aceeaşi de sus până jos şi să se aplice în acelaşi mod, pentru toată lumea. Avem date corecte, fiindcă marţi am avut nişte date, tot de la guvern. Vineri s-a venit cu alte date, tot de la guvern. Aseară s-a venit cu totul alte date, tot de la guvern. Iar după am vorbit cu oameni care conduc acest domeniu şi să-mi spună că nu-s foarte siguri nici de datele prezentate ieri. Noi am cerut tocmai să ne aşezăm şi să discutăm cu date corecte, curate şi să aplicăm acelaşi lucru la toată lumea”, a declarat Grindeanu.