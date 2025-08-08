Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Grindeanu convoacă PSD pentru clarificarea poziţiei faţă de guvernare

M.P.
Politică / 8 august, 10:19

Grindeanu convoacă PSD pentru clarificarea poziţiei faţă de guvernare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Naţional al partidului pentru ziua de luni, pentru a stabili poziţia clară a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

"Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul Coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai Coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică.

"Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională. Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării Coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile", a încheiat Grindeanu.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 10:51)

    Psd trebuie sa iasă de la guvernare,de fapt psd nu trebuia sa facă alianță cu pnl usr,

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 11:05)

      Sa stea in opozitie constructiva asa cum au facut cand era Guvernul Tariceanu!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 11:08)

      Stati linistiti, PSD nu iese de la guvernare ca pierde ministerul justitiei sio rsa curga dosarele inclusiv dosarul Nordis. Daca curg dosarele vine dezastrul peste Grindean, Ciolacu, vicepremierul Neacsu si altii.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 11:16)

      Nu cred Cei din JUSTITIE ,sunt oameni cu carte si vad cine doreste sa ii subjuge, cei de dreapta. Consider ca JUSTITIA, trebuie sa scoata toata CLOACA de TRADATORI din asazisa dreapta, care ii UMILESTE si doresc ca JUSTITIA sa nu mai fie a treia putere in stat ci, sa devina BRATUL inarmat al lor,prin care sa STAPANEASCA TARA. ASTPET cu incredere ca si militarii sa se TREZEASCA si sa nu mai fie SLUJITORII TRADATORILOR.!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

