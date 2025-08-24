Grindeanu, de Ziua Independenţei Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean

România, alături de partenerii săi din SUA şi UE, este "ferm" alături de poporul ucrainean în căutarea păcii şi securităţii, a transmis, duminică, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei.

"Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenţei Ucrainei, reafirmăm sprijinul nostru neclintit pentru suveranitatea Ucrainei şi dreptul ei de a-şi decide propriul viitor. România, alături de partenerii săi din SUA şi UE, este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii şi securităţii", a transmis Grindeanu, într-un mesaj postat pe platforma X.