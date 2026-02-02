Grindeanu: "Evaluarea PSD privind guvernarea se finalizează odată cu bugetul"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că evaluarea internă privind rămânerea sau ieşirea de la guvernare se va finaliza odată cu adoptarea bugetului, când vor putea vedea dacă măsurile propuse de partid sunt incluse şi vor avea o imagine completă, conform News.ro.

"Nu am finalizat evaluarea internă. Când am demarat-o, am anunţat, în urma unei decizii a Biroului Permanent Naţional, că aceasta se va încheia odată cu bugetul. Atunci vom vedea dacă măsurile propuse de noi sunt incluse, vom avea o imagine completă şi vom putea formula evaluarea noastră finală. Asta am comunicat şi asta aşteptăm, până la buget”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament, a relatat News.ro.

Referitor la criticile PNL la adresa premierului Bolojan, Grindeanu a afirmat că nu se implică în treburile interne ale partidului şi a cerut acelaşi respect din partea celorlalţi parteneri de coaliţie, conform sursei menţionate anterior. "Să nu credeţi că mergem la coaliţie ca să ne măsurăm cine e mai sau mai puţin stabil intern”, a subliniat el, potrivit News.ro.