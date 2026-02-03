Grindeanu în Israel: întâlniri cu preşedintele şi premierul statului

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, efectuează în perioada 3-5 februarie o vizită oficială în Israel, unde va avea întrevederi cu liderii politici de top ai statului, inclusiv cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele Isaac Herzog, conform Agerpres. Vizita are ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale şi discutarea cooperării pe teme economice, culturale şi politice, notează sursa citată.

Programul oficial a debutat marţi cu o întâlnire cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, la ora 15:30, conform anunţului transmis de PSD, subliniază Agerpres. Miercuri, Grindeanu va avea întrevederi cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, la Patriarhia Ortodoxă din Oraşul Vechi, şi cu Ioan Meiu, superiorul Aşezămintelor Româneşti, adaugă agenţia, iar seara, liderul PSD va participa la un dineu oficial oferit de preşedintele Knesset-ului.

Potrivit Agerpres, agenda oficială include joi întâlnirea cu preşedintele Isaac Herzog şi vizitarea Memorialului Holocaustului Yad Vashem, unul dintre cele mai importante simboluri ale memoriei istorice. În această perioadă, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de vicepreşedintele Natalia Intotero, mai adaugă sursa citată.