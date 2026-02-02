Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Grindeanu: "Tăierile şi concedierile trebuie gândite mai echilibrat"

O.S.
Politică / 2 februarie, 16:37

Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Sursa foto: Facebook/Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că tăierile, concedierile şi reducerile trebuie gestionate mai responsabil, subliniind că, atunci când guvernezi, prioritatea trebuie să fie să faci bine românilor, nu rău, relatează News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa grupurilor reunite ale PSD din Camera Deputaţilor şi Senat că, pe lângă aspectele administrative privind votul pentru birourile permanente, le-a prezentat parlamentarilor şi proiectele de buget discutate în cadrul Consiliului Politic Naţional, conform sursei.

"Am discutat măsurile pentru administraţia locală, inclusiv aspectele fiscale şi modalităţile de gestionare a fondurilor de către autorităţile locale, finanţarea programelor de tip Anghel Saligny, pachetul de solidaritate şi cel pentru energie. De asemenea, miniştrii agriculturii şi transporturilor au prezentat proiectele pe care le propun pentru finanţare în buget. Partea organizatorică, prezentată de Secretarul General, a vizat lucrurile deja votate ieri, precum declanşarea alegerilor interne pe secţii de votare, la nivel de UAT-uri. A fost o şedinţă productivă şi ne aşteptăm la o sesiune complexă, pe care o vom urmări cu foarte multă seriozitate”, a declarat Sorin Grindeanu, relatează sursa.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Birourile Permanente majoritatea colegilor au rămas aceiaşi ca în mandatul precedent, conform Agerpres. El a subliniat că „apocalipsa tăierilor, concedierilor şi reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte”, a relatat sursa.

"Nu înseamnă că statul nu trebuie să-şi reducă cheltuielile acolo unde este posibil, şi suntem parteneri în aceste demersuri. Este necesară comasarea instituţiilor care nu funcţionează eficient, însă consider că în ultimele luni s-a exagerat. De aceea am venit cu propuneri menite să îmbunătăţească viaţa românilor, în special a celor cu venituri mici”, a subliniat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Grindeanu a subliniat că, atunci când guvernezi, trebuie să te ghidezi în primul rând după dorinţa de a face bine românilor, nu rău. „Dacă există oameni care nu respectă acest principiu - să guverneze pentru a îmbunătăţi viaţa românilor, nu pentru a o înrăutăţi - atunci nu are rost să guvernezi”, a declarat el, subliniază News.ro.

Sorin Grindeanu a mai arătat că, de exemplu pentru CASS-ul pentru pensii, care nu se aplică acum la pensiile sub 3000 de lei, un coleg a venit aseară cu o propunere pe care o ia în calcul şi doreşte să o aplice, având în vedere că anul trecut inflaţia a fost de vreo 10%, şi anume eliminarea CASS-ului până la 3300 de lei, a informat sursa menţionată anterior.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb