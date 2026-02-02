Grindeanu: "Tăierile şi concedierile trebuie gândite mai echilibrat"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că tăierile, concedierile şi reducerile trebuie gestionate mai responsabil, subliniind că, atunci când guvernezi, prioritatea trebuie să fie să faci bine românilor, nu rău, relatează News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa grupurilor reunite ale PSD din Camera Deputaţilor şi Senat că, pe lângă aspectele administrative privind votul pentru birourile permanente, le-a prezentat parlamentarilor şi proiectele de buget discutate în cadrul Consiliului Politic Naţional, conform sursei.

"Am discutat măsurile pentru administraţia locală, inclusiv aspectele fiscale şi modalităţile de gestionare a fondurilor de către autorităţile locale, finanţarea programelor de tip Anghel Saligny, pachetul de solidaritate şi cel pentru energie. De asemenea, miniştrii agriculturii şi transporturilor au prezentat proiectele pe care le propun pentru finanţare în buget. Partea organizatorică, prezentată de Secretarul General, a vizat lucrurile deja votate ieri, precum declanşarea alegerilor interne pe secţii de votare, la nivel de UAT-uri. A fost o şedinţă productivă şi ne aşteptăm la o sesiune complexă, pe care o vom urmări cu foarte multă seriozitate”, a declarat Sorin Grindeanu, relatează sursa.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că în Birourile Permanente majoritatea colegilor au rămas aceiaşi ca în mandatul precedent, conform Agerpres. El a subliniat că „apocalipsa tăierilor, concedierilor şi reducerilor trebuie gândită mult mai aşezat de acum înainte”, a relatat sursa.

"Nu înseamnă că statul nu trebuie să-şi reducă cheltuielile acolo unde este posibil, şi suntem parteneri în aceste demersuri. Este necesară comasarea instituţiilor care nu funcţionează eficient, însă consider că în ultimele luni s-a exagerat. De aceea am venit cu propuneri menite să îmbunătăţească viaţa românilor, în special a celor cu venituri mici”, a subliniat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Grindeanu a subliniat că, atunci când guvernezi, trebuie să te ghidezi în primul rând după dorinţa de a face bine românilor, nu rău. „Dacă există oameni care nu respectă acest principiu - să guverneze pentru a îmbunătăţi viaţa românilor, nu pentru a o înrăutăţi - atunci nu are rost să guvernezi”, a declarat el, subliniază News.ro.

Sorin Grindeanu a mai arătat că, de exemplu pentru CASS-ul pentru pensii, care nu se aplică acum la pensiile sub 3000 de lei, un coleg a venit aseară cu o propunere pe care o ia în calcul şi doreşte să o aplice, având în vedere că anul trecut inflaţia a fost de vreo 10%, şi anume eliminarea CASS-ului până la 3300 de lei, a informat sursa menţionată anterior.