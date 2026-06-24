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Grup Şerban Holding vinde active de 16,5 milioane de euro după intrarea în insolvenţă a unor societăţi din grup

A.I.
Piaţa de Capital / 24 iunie, 10:56

Grup Şerban Holding vinde active de 16,5 milioane de euro după intrarea în insolvenţă a unor societăţi din grup

”Tranzacţia face parte din procesul de optimizare a portofoliului de active al grupului şi de consolidare a structurii sale financiare”, conform companiei

Grup Şerban Holding, emitent cu activităţi în mai multe segmente ale agriculturii, a vândut active în valoare de 16,5 milioane de euro, fără TVA, în contextul în care patru societăţi din grup se află în insolvenţă, după cum reiese din raportările publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Astfel, în data de 19 iunie a acestui an, filiala Ferma Avicolă Şerban a finalizat vânzarea către societatea Sagem a unui pachet de active imobiliare şi operaţionale situate în judeţele Bacău şi Vaslui, constând în terenuri, construcţii, instalaţii şi utilaje aferente activităţilor de creştere a păsărilor. Activele transferate includ platformele avicole şi terenurile aferente din Tătărăşti şi Parincea (judeţul Bacău), respectiv Simila-Zorleni (judeţul Vaslui), împreună cu construcţiile, instalaţiile şi echipamentele existente în cadrul acestora la data predării.

”Tranzacţia face parte din procesul de optimizare a portofoliului de active al grupului şi de consolidare a structurii sale financiare”, se arată în ultimul raport al emitentului de la BVB.

Din preţul tranzacţiei, suma efectiv încasată de Ferma Avicolă Şerban este de 15,67 milioane de euro, bani ce vor fi utilizaţi cu prioritate pentru rambursarea obligaţiilor financiare rezultate dintr-un contract de împrumut.

Pentru anul trecut, grupul a raportat o cifră de afaceri de 406,5 milioane de lei, cu 32% sub cea din anul anterior şi o pierdere de 52,6 milioane de lei, faţă de un profit net de 14,3 milioane lei. Din suma de 52,6 milioane lei, 39,6 milioane reprezintă pierderea generată de activitatea curentă a societăţilor din grup, iar 13 milioane de lei reprezintă pierderea aferentă cheltuielii cu amortizarea fondului comercial, potrivit ultimului raport anual al emitentului.

Raportul anual al Grup Şerban Holding a fost publicat după ce, recent, patru societăţi din grup au intrat în insolvenţă.

Potrivit explicaţiilor companiei, în decembrie 2024, grupul a încheiat un contract de credit sindicalizat, al cărui sold actual este de 69,9 milioane de euro, toate firmele din grup având calitatea de garantor.

”Interagroaliment SRL este compania cu ponderea cea mai semnificativă în cadrul grupului. Ca urmare a dificultăţilor traversate de sectorul agricol, accentuate de contextul geopolitic generat de declanşarea conflictului din Iran, grupul nu şi-a mai putut îndeplini angajamentele financiare asumate”, se menţionează în raport, subliniindu-se că, totuşi, până la finele anului trecut, nu se înregistra niciun fel de restanţă în cadrul creditului sindicalizat.

”Începând cu luna martie, au fost purtate discuţii cu băncile din sindicat pe marginea unui business plan. Cu toate acestea, volatilitatea continuă a pieţei, determinată de contextul geopolitic actual, creşterea gradului de neîncredere a băncilor şi furnizorilor faţă de sectorul agricol, precum şi numărul ridicat de societăţi deja afectate din domeniu, au condus la necesitatea adoptării unor măsuri menite să asigure protecţia patrimoniului şi să faciliteze redresarea activităţii grupului”, conform raportului.

În data de 23 aprilie 2026, societăţii Interagroaliment SRL i-a fost aprobată intrarea în procedura insolvenţei. Ulterior a fost deschisă procedura insolvenţei şi împotriva societăţilor Şerban Distribuţie SRL, Fyn Invest Danmark SRL şi Luma Land SRL.

”Pentru celelalte companii din grup - Fabrica de Pâine Şerban SRL, Ferma Avicolă Şerban SRL şi Grup Şerban Holding SA - procesul de analiză este în curs de desfăşurare şi depinde de finalizarea discuţiilor purtate la nivelul sindicatului bancar, precum şi de finalizarea unor tranzacţii de valorificare a activelor”, se arată în raportul de la BVB.

Conducerea Grup Şerban Holding menţionează că este angajată într-un proces de reorganizare a activităţii pe perioada insolvenţei, care să permită restructurarea şi consolidarea companiei pe baze solide, în jurul activităţilor care s-au dovedit sustenabile şi care prezintă perspective de contribuţie pozitivă la rezultate, astfel încât aceasta să poată, într-un orizont de câţiva ani, să îşi achite obligaţiile faţă de creditori.

La începutul lunii februarie a acestui an, fondatorul Lucian Nicolae Şerban a vândut, printr-un plasament privat accelerat, 2,37 milioane de acţiuni GSH, echivalentul a 1,32% din capitalul social al emitentului. Anterior, acesta avea 95,8% din Grup Şerban Holding.

Evaluarea bursieră a Grup Şerban Holding se ridică la circa 71 milioane de lei.

Opinia Cititorului ( 5 )

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  1. 1.  Bla, bla,bla
    (mesaj trimis de Failure în data de 24.06.2026, 11:30)

    Industria a fost falimentata. S-a trecut la agricultura?

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 11:52)

      Se intoarce Tovarasul. Capitalismul e kaput!

      Vom avea din nou libertate si mindrie, faina, zahar, oua, unt, ulei pe cartela, 40 litri benzina lunar, munca patriotica pe santierele patriei socialiste, defilari cu pancarte si spectacole coregrafice pe stadion...

      Am cravata mea, sint pionier! 

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:04)

      bun plasamentul privat accelerat la 1,75 RON.

      acum actiunea este 0.4 lei. 

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      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:07)

      Nene, cumpara-i actiunile lui Sherban shi redreseaza firma. Agricultura e un domeniu competitiv, potzi falimenta.

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      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 13:20)

      Investitiile in agricultura sint cele mai riscante, de cind e lumea.

      Dar mirosul pamintului reavan, mugetul septelului... inima pompeaza, muschii se-ncordeaza, creierii viseaza.

      Nu investesc in afaceri de familie, aparent publice prin listare. Modelul de biznis si management fac diferenta. Daca fondatorul ramine in firma, multumesc, nu ma intereseaza. 

      Acord

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