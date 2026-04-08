Guvernul britanic: Hackerii ruşi au spionat utilizatori din toată lumea, prin intermediul routerelor personale

Divizia de securitate cibernetică a guvernului britanic a anunţat că APT 28, grup de hackeri sprijinit de regimul lui Vladimir Putin, foloseşte vulnerabilităţile routerelor pentru a spiona în masă utilizatori din întreaga lume, informează news.ro.

De mai mulţi ani, hackerii ruşi au vizitat routerele răspândite ale unor companii precum TP-Link, care folosesc un software vechi şi suferă de găuri de securitate care nu au patch-uri.

Cu acces la routere, hackerii monitorizau traficul şi interceptau informaţii sensibile, precum parole.

Autorităţile britanice spun că au fost spionaţi astfel un mare număr de oameni din întreaga lume, dar nu înaintea şi o cifră aproximativă pentru a se înţelege mai bine amploarea atacurilor.

Microsoft estimează că au fost compromise 5.000 de dispozitive pentru consumatorii finali şi au fost atacate peste 200 de organizaţii guvernamentale şi companii.

Cert este că în spatele atacurilor stă grupul de hackeri APT 28, despre care se ştie că este sprijinit de actualul regim rus.

Acest grup are la activ numeroase atacuri notabile, inclusiv cele care au vizat Comitetul National Democrat din 2016 şi compania Viasat în 2022.