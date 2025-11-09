Hamas a refuzat să se predea în Rafah

Luptătorii Hamas baricadaţi în zona Rafah, aflată sub control israelian, „nu se vor preda Israelului”, a transmis duminică aripa armată a grupării, Brigăzile Al-Qassam, cerând mediatorilor străini să găsească o soluţie care să salveze armistiţiul în vigoare de o lună, relatează Reuters.

„Inamicul trebuie să ştie că ideea de capitulare şi predare nu există în dicţionarul Brigăzilor Al-Qassam”, se arată în comunicatul grupării, care acuză Israelul că a provocat luptele din Rafah.

Surse apropiate negocierilor au declarat că mediatorii egipteni au propus ca luptătorii Hamas rămaşi în Rafah - aproximativ 200 de persoane - să predea armele autorităţilor egiptene şi să ofere informaţii despre reţeaua de tuneluri, în schimbul unei treceri sigure către alte zone ale Fâşiei Gaza.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a descris planul drept „un test pentru procesul mai amplu de dezarmare a Hamas”. Gruparea nu a comentat direct propunerea, dar a avertizat că impasul riscă să ducă la prăbuşirea armistiţiului.

„Mediatorii trebuie să acţioneze pentru a asigura continuarea încetării focului şi pentru a împiedica inamicul să exploateze situaţia pentru a viza civilii nevinovaţi din Gaza”, a transmis Hamas.

Zona Rafah a fost scena celor mai grave incidente de la intrarea în vigoare a armistiţiului din 10 octombrie, trei soldaţi israelieni fiind ucişi în recentele atacuri, la care Israelul a răspuns cu bombardamente soldate cu zeci de victime palestiniene.