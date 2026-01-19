Handbal feminin: Zaglebie Lubin - Corona Braşov, scor 31-39, în grupa D a European League

Echipa Corona Braşov a învins duminică, în deplasare, formaţia poloneză Zaglebie Lubin, scor 39-31 (24-12), în al doilea meci din grupa D a European League, potrivit news.ro.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grzyb 8 goluri, Kochaniak 6, Jakubowska 4, pentru gazde, respectiv Krpez 7, Boiciuc 6, Grozav 5, Trivic 4, pentru Corona Braşov.

În cealaltă partidă a etapei, JDA Dijon - Viborg HK, scor 30-30. După primele două etape, cele două echipe conduc clasamentul, cu câte 3 puncte, urmate de Corona Braşov (2) şi Zaglebie Lubin (0).

La debutul în grupa D, Corona Braşov a pierdut cu JDA Dijon, scor 30-35, iar în runda următoare va juca tot în deplasare, în 24 ianuarie, cu Viborg HK.

România mai este reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare, în grupa A, şi de Rapid Bucureşti, în grupa C.

Meciurile din faza grupelor sunt programate până în 22 februarie. Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).