Hezbollah: "Suntem aproape de o victorie istorică"

Hezbollah a anunţat miercuri că este „aproape de o victorie istorică” şi le-a cerut libanezilor strămutaţi de atacurile israeliene să nu revină acasă înaintea unei declaraţii oficiale şi definitive privind încetarea focului în Liban, iar Hamas a salutat armistiţiul dintre SUA şi Iran drept o „etapă importantă” spre „diminuarea hegemoniei americane” în Orientul Mijlociu, relatează News.ro.

Mişcarea şiită proiraniană din Liban, aflată în război cu Israelul din 2 martie, s-a declarat „aproape de o victorie istorică”, potrivit comunicatului citat de News.ro. Hezbollah nu s-a pronunţat oficial asupra armistiţiului dintre Iran şi Statele Unite, însă nu a mai revendicat atacuri împotriva Israelului după ora locală 01:00.

Israelul a transmis că respectă armistiţiul încheiat de SUA cu Iranul, dar că îşi continuă campania împotriva Hezbollah în Liban. De altfel, miercuri dimineaţă, armata israeliană le-a cerut locuitorilor din Tir şi din suburbia sudică a Beirutului să îşi părăsească locuinţele şi să se adăpostească, întrucât urmau atacuri, relatează News.ro.

În acelaşi timp, Hamas a apreciat că armistiţiul dintre Washington şi Teheran reprezintă o „etapă importantă” către „diminuarea hegemoniei americane” în regiune, scrie News.ro.

„Armistiţiul bazat pe o propunere iraniană şi acceptat de Trump este, fără îndoială, un pas semnificativ către diminuarea hegemoniei americane în regiune”, a declarat Hamas într-un comunicat, potrivit News.ro.

„Voinţa popoarelor libere, gata să plătească preţul pentru libertate şi independenţă, a triumfat”, a adăugat mişcarea islamistă palestiniană aliată cu Teheranul şi aflată la putere în Gaza, mai arată News.ro.