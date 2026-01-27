Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric, susţinut de încrederea investitorilor şi proiecte strategice majore

Astăzi, 27 ianuarie 2026, acţiunea Hidroelectrica S.A. a atins un nou maxim istoric, la 138,40 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat de la listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti, din 12 iulie 2023. La această cotaţie, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde de lei. În perioada 1 septembrie 2025 - 27 ianuarie 2026, acţiunea a înregistrat o creştere de aproximativ 14%, evoluţie care reflectă interesul în creştere al investitorilor faţă de strategia de dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară şi perspectivele favorabile pe termen mediu şi lung, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

"Mulţumesc investitorilor pentru încrederea acordată Hidroelectrica şi pentru susţinerea constantă a direcţiei strategice pe care compania o urmează. Evoluţia pozitivă a acţiunii reflectă atât performanţa Hidroelectrica, cât şi încrederea pieţei în planul de investiţii şi dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acţiunii s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate şi angajamentul pentru o guvernanţă responsabilă şi transparentă generează valoare atât pentru acţionari, cât şi pentru sistemul energetic naţional”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Această evoluţie a cotaţiei bursiere este susţinută de aprobarea unor decizii strategice importante în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 27 ianuarie 2026. Printre acestea se numără înfiinţarea, de către SPEEH Hidroelectrica S.A. împreună cu EDF Power Solutions International, a unei societăţi mixte sub forma unei asocieri în participaţie (Joint Venture), cu participare egală de 50% pentru fiecare parte. De asemenea, a fost aprobat Acordul Acţionarilor care va reglementa funcţionarea şi guvernanţa societăţii mixte, constituită pentru dezvoltarea proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa, un obiectiv strategic de importanţă majoră pentru sistemul energetic naţional, relatează sursa citată.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost aprobate şi achiziţii de servicii avocaţiale de consultanţă juridică, atât pentru procesul de majorare a capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A., cât şi pentru obiectivul companiei de achiziţionare, la punerea în funcţiune, a centralei CHEAP Frasin-Pângăraţi, cu o putere instalată de 300 MW, proiect ce va fi dezvoltat şi construit de Hidro Blue Energy SRL, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Astfel, în intervalul 1 septembrie 2025 - 27 ianuarie 2026, capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu aproximativ 14%, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei, poziţionând Hidroelectrica ca a doua cea mai mare companie românească după capitalizarea bursieră, conform unui comunicat al companiei.

Această performanţă reflectă încrederea pieţei de capital în strategia Hidroelectrica, axată pe investiţii, dezvoltarea capacităţilor energetice strategice, consolidarea poziţiei financiare şi asumarea unui rol important în tranziţia energetică a României, relatează sursa citată.