Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric, susţinut de încrederea investitorilor şi proiecte strategice majore

O.S.
Piaţa de Capital / 27 ianuarie, 17:44

Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric, susţinut de încrederea investitorilor şi proiecte strategice majore

Astăzi, 27 ianuarie 2026, acţiunea Hidroelectrica S.A. a atins un nou maxim istoric, la 138,40 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat de la listarea companiei la Bursa de Valori Bucureşti, din 12 iulie 2023. La această cotaţie, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde de lei. În perioada 1 septembrie 2025 - 27 ianuarie 2026, acţiunea a înregistrat o creştere de aproximativ 14%, evoluţie care reflectă interesul în creştere al investitorilor faţă de strategia de dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară şi perspectivele favorabile pe termen mediu şi lung, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

"Mulţumesc investitorilor pentru încrederea acordată Hidroelectrica şi pentru susţinerea constantă a direcţiei strategice pe care compania o urmează. Evoluţia pozitivă a acţiunii reflectă atât performanţa Hidroelectrica, cât şi încrederea pieţei în planul de investiţii şi dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acţiunii s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate şi angajamentul pentru o guvernanţă responsabilă şi transparentă generează valoare atât pentru acţionari, cât şi pentru sistemul energetic naţional”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Această evoluţie a cotaţiei bursiere este susţinută de aprobarea unor decizii strategice importante în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 27 ianuarie 2026. Printre acestea se numără înfiinţarea, de către SPEEH Hidroelectrica S.A. împreună cu EDF Power Solutions International, a unei societăţi mixte sub forma unei asocieri în participaţie (Joint Venture), cu participare egală de 50% pentru fiecare parte. De asemenea, a fost aprobat Acordul Acţionarilor care va reglementa funcţionarea şi guvernanţa societăţii mixte, constituită pentru dezvoltarea proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa, un obiectiv strategic de importanţă majoră pentru sistemul energetic naţional, relatează sursa citată.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost aprobate şi achiziţii de servicii avocaţiale de consultanţă juridică, atât pentru procesul de majorare a capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A., cât şi pentru obiectivul companiei de achiziţionare, la punerea în funcţiune, a centralei CHEAP Frasin-Pângăraţi, cu o putere instalată de 300 MW, proiect ce va fi dezvoltat şi construit de Hidro Blue Energy SRL, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Astfel, în intervalul 1 septembrie 2025 - 27 ianuarie 2026, capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu aproximativ 14%, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei, poziţionând Hidroelectrica ca a doua cea mai mare companie românească după capitalizarea bursieră, conform unui comunicat al companiei.

Această performanţă reflectă încrederea pieţei de capital în strategia Hidroelectrica, axată pe investiţii, dezvoltarea capacităţilor energetice strategice, consolidarea poziţiei financiare şi asumarea unui rol important în tranziţia energetică a României, relatează sursa citată.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 18:19)

    Se pregateste o majorare de capital social?Pct.2 aprobat AGEA::Achizitia de servicii de consultanta juridica in legatura cu procesul de majorare a capitalului social al S.P.PE.EH Hidroelectrica S.A.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 18:22)

    era și timpul să mai miște ceva...că față de alte energetice...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 19:05)

    Se fasaie si asta curand, a urcat mult prea mult in ultima perioada

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 19:10)

    Deci un SRL de apartament,la propriu, construiește o centrala cu o putere instalata de 300 MW:-). Aici sunt sifonati banii dumneavoastra, si o sa auzim refrenul ca trebuie sa importam gaz mujic “ieftin” pentru energie “in banda” ca sa nu avem “cel mai mare pret pe Kwatt din lume”:-)

    Sediu HYDRO BLUE ENERGY SRL - informații de contact 

    JudețIasi 

    Localita teLoc. Iasi

    AdresăStr. Palas 7 A Bl. A1 Et. 2 Ap. BIR. A.B-8/5  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb