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Horga (PNL): PNL şi Ilie Bolojan au propus un pact naţional pentru depăşirea blocajului politic

T.B.
Politică / 23 iunie, 08:55

Horga (PNL): PNL şi Ilie Bolojan au propus un pact naţional pentru depăşirea blocajului politic

PNL propune un guvern minoritar condus de PSD sau un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR şi UDMR, anunţă vicepreşedintele liberal Gabriela Horga, care aminteşte că Partidul Naţional Liberal şi Ilie Bolojan au propus luni, ca soluţie pentru depăşirea blocajului politic, încheierea unui acord prin care partidele să îşi asume, pentru următoarele şase luni, respectarea unor obiective clare, transmite Gabriela Horga.

”Guvernul trădatorilor, PSD-Veştea, a picat în Parlament. Spectacolul ruşinos al negocierilor cu AUR s-a încheiat cu un eşec pentru cei care l-au iniţiat. Adrian Veştea a cerşit voturile AUR şi a acceptat poziţia de marionetă a PSD. Partidul Naţional Liberal a fost un partid puternic care a rezistat cu Ilie Bolojan unui asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele”, scrie Horga pe Facebook.

În opinia ei, PNL a arătat că nu şi-a pierdut identitatea şi este cu adevărat un partid liber, ”care îşi ia deciziile în interiorul lui, nu în alte părţi şi sigur nu la sediul PSD”, transmite Gabriela Horga.

Ea mai afirmă că PNL a refuzat să susţină guvernul PSD-Veştea şi a transmis clar că nu va mai participa la o guvernare alături de PSD, remarcând că lista respinsă de Parlament ”era dominată de propuneri de la PSD, iar Adrian Veştea a avut doar un rol de faţadă”, potrivit declaraţiilor sale.

”Partidul Naţional Liberal şi Ilie Bolojan au propus ieri o soluţie pentru depăşirea blocajului politic: încheierea unui acord prin care partidele să îşi asume, pentru următoarele şase luni, respectarea unor obiective clare”, transmite Gabriela Horga.

Viitorul guvern ar trebui să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru implementarea proiectelor din PNRR, menţinerea disciplinei financiare şi continuarea investiţiilor necesare dezvoltării României, potrivit aceleiaşi surse.

Dacă formaţiunile politice ar ajunge la un acord pentru un astfel de pact naţional, există două variante: fie un guvern minoritar condus de PSD, fie un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR şi UDMR, spune vicepreşedintele PNL.

”România are nevoie de decizii asumate, prin înţelegeri transparente între partidele politice, nu de combinaţii şi de voturi cumpărate la bucată”, adaugă Gabriela Horga.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, după ce Guvernul Veştea a picat la votul de învestitură din Parlament, că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, potrivit declaraţiilor sale.

Opinia Cititorului ( 3 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:01)

    "pact national". s-au luat banii. s-a sărăcit țara, economia este mai rău ca Ucraina. salvarea este un "pact național". încă o înțelegere dosnică cu mai multa putere decât permite o republica parlamentară.

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:42)

      Economia mai rau ca Ucraina? Tu unde traiesti?

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:07)

    bravo, in sfarsit niste oameni inteligenti

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