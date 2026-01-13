Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari urmăresc accelerarea digitalizării

S.E.
Miscellanea / 13 ianuarie, 18:13

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor şi volatilitate geopolitică, companiile nu îşi reduc investiţiile în transformare digitală, ci le accelerează, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Directorii financiari (CFOs) mizează tot mai mult pe standardizarea proceselor, digitalizare şi automatizare pentru a creşte eficienţa şi a consolida capacitatea de reacţie a organizaţiilor, arată studiul „CFO 2026”, realizat de Horvath, companie internaţională de consultanţă în management, a relatat comunicatul.

Potrivit studiului „CFO Priorities in an Era of Economic Turbulence”, armonizarea şi standardizarea proceselor financiare reprezintă principala prioritate strategică pentru 2026, fiind menţionată de 87% dintre directorii financiari, a arătat comunicatul. Într-un mediu caracterizat de complexitate operaţională ridicată şi cerinţe tot mai stricte de raportare, fragmentarea proceselor limitează atât eficienţa, cât şi capacitatea de control, conform sursei citate.

Potrivit comunicatului de presă, standardizarea este privită ca o condiţie esenţială pentru digitalizare, facilitând integrarea soluţiilor tehnologice şi utilizarea coerentă a datelor în raportare, planificare financiară şi procesele decizionale.

Studiul arată că 63% dintre CFOs consideră digitalizarea şi automatizarea proceselor drept principalul accelerator al eficienţei funcţiei financiare, a subliniat sursa amintită. De asemenea, investiţiile în transformarea digitală ocupă primul loc în priorităţile bugetare, cu 29% din alocări, depăşind investiţiile în transformarea organizaţională, care se situează la 19%, după cum informează comunicatul de presă. Tehnologia joacă un rol esenţial în reducerea activităţilor manuale, îmbunătăţirea acurateţei datelor şi scurtarea ciclurilor de raportare, a transmis sursa citată.

În paralel, directorii financiari pun un accent tot mai mare pe capabilităţi avansate de analiză, simulare de scenarii şi raportare aproape în timp real, esenţiale pentru luarea rapidă a deciziilor într-un context economic imprevizibil, potrivit sursei citate.

Conform „CFO Study 2026”, principalele obstacole în calea transformării digitale includ mentalitatea de tip „silo” (lipsa unei colaborări eficiente între departamente), managementul insuficient al schimbării şi reticenţa faţă de investiţii, informează comunicatul de presă. În acelaşi timp, lipsa competenţelor digitale rămâne una dintre cele mai mari provocări, a subliniat comunicatul. Deficitul de talente determină directorii financiari să acorde o atenţie sporită dezvoltării competenţelor interne şi colaborării cu parteneri externi specializaţi, conform sursei citate.

„Departamentele financiare se află într-un moment de inflexiune. Presiunile legate de costuri şi incertitudinea economică determină companiile să accelereze procesele de standardizare şi digitalizare, nu să le amâne. CFO-ul joacă un rol tot mai important ca arhitect al transformării, având o contribuţie esenţială la creşterea eficienţei şi consolidarea rezilienţei organizaţiei”, a declarat Maria Boldor, Partner şi Managing Director, Horvath România, potrivit comunicatului.

Studiul Horvath a fost realizat în rândul a peste 240 de directori financiari din 22 de ţări (inclusiv din România), oferind o perspectivă detaliată asupra priorităţilor, provocărilor şi direcţiilor strategice care vor defini funcţia financiară în următorii ani, a concluzionat comunicatul de presă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

