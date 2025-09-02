Horvath: Digitalizarea sănătăţii, şansa ţării de a eficientiza sistemul medical şi a reduce costurile

România se află în faţa unei oportunităţi istorice de a transforma fundamental sistemul medical prin digitalizare, dacă reuşeşte să valorifice lecţiile deja învăţate de alte state UE şi fondurile europene pe care le poate accesa, consideră reprezentanţii Horvath, companie internaţională de consultanţă în management, prezentă pe piaţa românească din 2005, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Estonia, lider în transformarea digitală a sănătăţii la nivelul Uniunii Europene, a digitalizat 99% dintre prescripţiile medicale şi a obţinut economii anuale estimate la 500 milioane de euro, datorită interoperabilităţii şi accesului rapid la date medicale centralizate. Dacă Estonia, o ţară cu o populaţie de 14 ori mai mică decât a României (1,37 milioane de locuitori), a reuşit o asemenea performanţă, suma economisită ar fi cel puţin similară în cazul ţării noastre, care are o populaţie de 19,06 milioane.

Alte exemplu de bune practici oferă Danemarca, care a redus cu 12% costurile administrative şi a reuşit să integreze peste 90% dintre pacienţi într-un sistem interoperabil naţional, dar şi Austria, ţară în care, cu sprijinul Horvath, a fost pus în funcţiune sistemul ELGA (Elektronische Gesundheitsakte, adică Dosarul Electronic de Sănătate), care a îmbunătăţit eficienţa spitalelor publice cu peste 20%.

Deşi există decalaje consistente faţă de alte state UE, şi România a început paşi importanţi în această direcţie, un exemplu în acest sens fiind aprobarea unui memorandum al Guvernului, din octombrie 2024, privind operaţionalizarea spitalelor complet inteligente din România. Primul asemenea SMART HOSPITAL va fi Spitalul „George Emil Palade”, unitate sanitară publică aflată în subordonarea Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş.

Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), sunt planificate extinderea Dosarului Electronic de Sănătate, crearea Portalului Naţional de Sănătate cu funcţii integrate de programare şi acces la istoricul medical, dar şi operaţionalizarea Observatorului Naţional pentru Date de Sănătate. Implementate coerent, aceste iniţiative pot reduce costurile administrative cu până la 15% şi pot îmbunătăţi semnificativ accesul pacienţilor la servicii de calitate.

Potrivit sursei, tehnologiile emergente pot amplifica aceste progrese. Inteligenţa artificială ar putea reduce erorile de diagnostic cu 20-30% şi scurta timpul de procesare al imaginilor medicale cu până la 40%, oferind medicilor mai mult timp pentru îngrijirea pacienţilor. Blockchain-ul garantează trasabilitate şi securitate pentru datele medicale a peste 90% dintre pacienţi, iar Internetul Obiectelor Medicale (IoMT) - cu o piaţă globală estimată la 260 miliarde USD până în 2027 - deschide oportunităţi enorme de monitorizare la distanţă şi intervenţii preventive. Analiza Big Data ar putea scurta timpii de diagnostic cu 25%, iar realitatea augmentată şi virtuală sunt deja aplicate în instruirea personalului medical şi planificarea intervenţiilor complexe.

„Modelele de succes din ţări precum Estonia, Danemarca sau Austria ne arată că digitalizarea nu înseamnă doar tehnologie, ci şi economii concrete, resurse eliberate şi un nivel mai ridicat de încredere pentru pacienţi şi personalul medical. România are la dispoziţie fonduri europene consistente şi poate face un salt semnificativ dacă îşi mobilizează toate resursele pentru a accelera implementarea. Suntem gata să sprijinim aceste proiecte cu know-how, experienţă şi metodologii deja testate”, afirmă Maria Boldor, Partner şi Managing Director, Horvath România.

Cu peste 50 de proiecte de eHealth implementate la nivel internaţional, Horvath poate fi un partener cheie pentru autorităţile şi spitalele din România în atragerea fondurilor europene, crearea de arhitecturi IT moderne şi construirea unor soluţii scalabile, cu impact real asupra calităţii actului medical şi asupra sustenabilităţii financiare a sistemului.

„Transformarea digitală în sănătate nu este un lux, ci o necesitate strategică pentru un sistem medical sustenabil şi performant. Cu atât mai mult, într-o perioadă de austeritate, în care se impune diminuarea deficitul bugetar, digitalizarea serviciilor medicale poate aduce economii consistente”, conchide Maria Boldor.