IDF anunţă că a efectuat aproape 11.000 de atacuri asupra Iranului

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat noi cifre privind bombardamentele asupra Iranului, afirmând că au efectuat aproximativ 10.800 de atacuri asupra acestei ţări, informează news.ro.

Agenţia de ştiri „Human Rights Activists News Agency” (Hrana), cu sediul în SUA, a raportat un bilanţ de 1.701 de civili iranieni morţi până la data de 7 aprilie, ziua în care preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu condiţionat de două săptămâni cu Iranul.

IDF afirmă, de asemenea, că este responsabilă pentru peste 14.900 de lovituri de artilerie şi 2.500 de lovituri aeriene în Liban şi că a lovit aproximativ 165 de clădiri cu mai multe etaje.

Autorităţile sanitare libaneze afirmă că 2.100 de persoane au fost ucise în cele şase săptămâni de conflict din Liban, iar peste un milion, adică aproximativ una din cinci persoane din populaţie, au fost strămutate.