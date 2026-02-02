IGSU, avertisment privind ninsorile şi gerul: Atenţie la polei şi ţurţuri

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) avertizează că, pe fondul ninsorilor abundente şi al gerului din ultimele zile, cetăţenii trebuie să fie atenţi la polei şi gheaţă, să poarte încălţăminte antiderapantă, să evite zonele unde se formează ţurţuri la streşinile clădirilor şi să nu păşească pe lacuri sau bălţi îngheţate, existând riscul ca gheaţa să cedeze în orice moment, conform News.ro. Totodată, pompierii subliniază că îndepărtarea zăpezii, a gheţii şi a ţurţurilor din faţa locuinţelor sau a sediilor firmelor reprezintă o obligaţie legală, nu doar un gest de responsabilitate civică, mai informează sursa.

Ninsorile din Capitală şi din alte zone ale ţării au depus cantităţi semnificative de zăpadă pe acoperişuri, străzi şi trotuare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea poleiului, sporind riscul de accidente, potrivit News.ro.

Pentru siguranţa tuturor, reprezentanţii IGSU recomandă pietonilor să circule cu grijă şi să poarte încălţăminte de iarnă cu talpă antiderapantă, deplasându-se atent pentru a preveni alunecările şi căzăturile, relatează sursa. De asemenea, pompierii atrag atenţia cetăţenilor să verifice clădirile proprii şi să îndepărteze cât mai rapid ţurţurii care se formează la streşini, potrivit News.ro. „Dacă observaţi ţurţuri la streaşina altor clădiri, evitaţi zona şi păstraţi distanţa”, avertizează IGSU, conform sursei menţionate anterior.

Potrivit aceleiaşi surse, apele îngheţate „nu sunt locuri de joacă”. "Nu permiteţi copiilor să se apropie de lacuri, râuri sau bălţi îngheţate, deoarece gheaţa poate ceda în orice moment."

Pompierii recomandă şoferilor să conducă cu viteză redusă, să păstreze distanţa faţă de celelalte vehicule şi să se asigure că maşina este echipată corespunzător pentru sezonul rece, conform News.ro. De asemenea, IGSU subliniază că îndepărtarea zăpezii, a ţurţurilor şi a gheţii din faţa locuinţei sau a sediului firmei nu este doar un gest de responsabilitate civică, ci şi o obligaţie legală, potrivit aceleiaşi surse.