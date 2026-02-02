Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Imobiliare.ro: Chiriile vor creşte pentru majoritatea românilor în 2026

U.B.
2 februarie, 11:40

Imobiliare.ro: Chiriile vor creşte pentru majoritatea românilor în 2026

Proprietarii de locuinţe din România vor majora, cel mai probabil, chiriile în 2026, sunt de părere cei mai mulţi români, arată un studiu realizat de Imobiliare.ro împreună cu Unlock Market Research, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Studiul arată că aproximativ 71% dintre participanţi se aşteaptă la creşteri ale sumelor solicitate pentru închirierea locuinţelor, în timp ce doar 13% cred că preţurile vor scădea, iar 16% estimează că acestea se vor menţine stabile, se adaugă în comunicat.

Chiria a ajuns deja să reprezinte până la două treimi din venitul lunar al locuitorilor din anumite oraşe, cum este Constanţa, conform comunicatului. Bucureştenii plătesc cele mai mari sume pentru apartamente, evidenţiază comunicatu, în timp ce timişorenii beneficiază de cele mai mici chirii raportate la venituri. În Capitală, pentru un apartament nou cu două camere, chiria medie a atins 780 euro pe lună, ceea ce echivalează cu 57% din salariul mediu net al bucureştenilor, care este de aproximativ 1.370 euro, explică sursa amintită. Cele mai scumpe zone din Bucureşti pentru chiriaşi sunt Primăverii, Aviatorilor Kiseleff şi Herăstrău, în timp ce zone precum Rahova, Militari şi Drumul Taberei oferă cele mai accesibile chirii, se precizează în comunicat.

Timişoara se menţine printre oraşele cu cele mai mici chirii, cu un apartament cu două camere închiriat, în medie, cu 500 euro pe lună: comparativ cu câştigul mediu net din judeţ de 1.167 euro, chiria reprezintă astfel doar 43% din venituri, arată comunicatul remis redacţiei. Cele mai scumpe zone pentru chiriaşi sunt Cetate şi Elisabetin-Odobescu, iar cartierele Calea Şagului, Simon Bărnuţiu-Dorobanţilor şi Iosefin oferă opţiuni mai accesibile, se mai specifică în comunicat.

La Iaşi, chiriaşii plătesc aproximativ 48% din venitul lunar mediu pentru un apartament cu două camere, subliniază sursa amintită, cele mai scumpe zone fiind centrul oraşului şi Copou-Sărărie. În Cluj-Napoca, chiria pentru un apartament similar este de aproximativ 700 euro, echivalentul a 53% din salariul mediu net al judeţului, iar cele mai scumpe cartiere pentru închiriere sunt Gruia, Andrei Mureşanu şi Borhanci, conform comunicatului.

În Braşov, chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 600 euro, reprezentând 59% din câştigul salarial mediu, cele mai scumpe zone fiind Drumul Poienii şi centrul istoric, subliniază comunicatul. Sursa menţionată adaugă că în Constanţa, chiria pentru un apartament nou cu două camere reprezintă 63% din venitul mediu, iar cele mai scumpe zone sunt Faleza Nord şi centrul oraşului. Zone precum Inel II, Tomis Nord şi Tomis III oferă chirii mai accesibile, în jur de 500 euro pe lună, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

