Piata de capital din Romania a adus cresteri semnificative pentru investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Intr-un context dominat de pandemia de coronavirus, ultimele 12 luni au adus o crestere de 17,7% la nivelul indicelui BET-TR, care include si dividendele. Astfel, in ultima sedinta de tranzactionare din februarie 2020 BET-TR se afla la un nivel de 14.599 de puncte, pentru ca la finalul lunii trecute sa ajunga la 17.179 puncte. Aproape un sfert din ritmul total de crestere din ultimele 12 luni, de peste 4 puncte procentuale, a fost realizat la nivelul indicelui BET-TR in ianuarie si februarie anul acesta, potrivit unui comunicat al BVB.

Valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a fost in crestere la finalul primelor doua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe Piata Reglementata a BVB au fost realizate tranzactii totale de 2,25 miliarde lei, +16,4% fata de ianuarie-februarie 2020. Pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare, valoarea cumulata a tranzactiilor a ajuns la 187 milioane lei in primele doua luni ale anului comparativ cu un nivel de 42 de milioane de lei in 2020, ceea ce inseamna o crestere de 343%.

"Remarcam un interes crescut pentru companiile asa-numite de crestere listate pe segmentul AeRO al BVB, dar si pentru companiile cu un istoric solid listate pe piata reglementata. Aceasta efervescenta este reflectata si in nivelul de tranzactionare cu diferite tipuri de instrumente financiare, iar valoarea totala a tranzactiilor a depasit 2,4 miliarde de lei in primele doua luni luand in calcul cele doua piete care au avut cresteri semnificative, de 16% pentru piata reglementata si de 340% pentru AeRO. Anul 2021 a inceput intr-o nota puternic optimista pentru Bursa de Valori Bucuresti. Acest fapt este rezultatul cumulativ, pe de o parte, al eforturilor constante depuse de BVB de a se promova ca un pilon esential de finantare si, pe de alta parte, de o intelegere mai buna si incredere sporita in randul actionarilor companiilor romanesti care sesiseaza oportunitatile multiple oferite de prezenta pe bursa," a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.

"Suntem intr-un moment pozitiv pentru piata, in care premisele pentru a accelera dezvoltarea pietei de capital sunt create, ele trebuie doar fructificate de participantii la piata. De asemenea, unul dintre obiectivele BVB de a creste reprezentativitatea Romaniei in indicii internationali capata tot mai multa consistenta. Din martie, Romania se prezinta in fata investitorilor internationali care urmaesc indicii FTSE Russell cu patru companii: Banca Transilvania si Nuclearelectrica in indicii All-Cap, Bittnet si TeraPlast in indicii Micro Cap. Sunt sanse ca aceasta lista sa includa, in cadrul evaluarilor din 2021 ale FTSE Russell, cel putin inca o companie. In plus, tot mai multi romani au ales sa devina investitori la bursa si numarul lor este in crestere. Acest fapt se reflecta si in nivelul activitatii de tranzactionare si ne bucura sa vedem o lichiditate in crestere in acest an dupa un 2020 foarte bun: in primele doua luni, lichiditatea medie zilnica a fost peste nivelul aceleiasi perioade din 2020. Continuam eforturile de imbunatatire a lichiditatii intregii piete si avem in vedere o serie de initiative care sa stimuleze vizibilitatea emitentilor, precum acoperirea cat mai multor companii prin rapoarte de analiza si promovarea standardelor ESG in randul companiilor listate," a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al BVB.

Activitatea investitionala la BVB isi continua parcursul ascendent in prima parte a anului 2021, dupa rezultatele record obtinute in 2020 cand investitorii prezenti pe bursa romaneasca au tranzactionat instrumente financiare in valoare totala de 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. A fost cea mai mare valoare anuala inregistrata vreodata pe segmentul principal al bursei romanesti si a depasit cu aproape 25% recordul anterior consemnat in anul 2007, potrivit BVB.