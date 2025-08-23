Incendii de vegetaţie în Europa: Peste 300 de piromani arestaţi în Grecia, de la începutul anului

Peste 300 de piromani au fost arestaţi în acest an, în Grecia, a anunţat, sâmbătă, premierul grec Kyriakos Mitsotakis pe reţeaua de socializare TikTok.

De la începutul anului, aproximativ 45.000 de hectare de păduri, tufişuri şi terenuri agricole au fost distruse de incendii în Grecia. Aceasta reprezintă o suprafaţă mai mare decât oraşul german Köln. Şi, potrivit serviciului meteorologic grec, sezonul incendiilor de vegetaţie nu s-a încheiat încă, potrivit sursei.

Potrivit prim-ministrului Mitsotakis, poliţia a arestat deja peste 300 de piromani în acest an.

În acest context, guvernul grec a adoptat săptămâna aceasta o nouă lege. Dacă în trecut, autorii incendiilor scăpau adesea cu pedepse uşoare (cum ar fi pedepse cu închisoarea cu suspendare sau amenzi mici).

acum riscă o pedeapsă efectivă cu închisoarea, precum şi amenzi mai severe, care pot ajunge până la 200.000 de euro.

Noua legislaţie permite, de asemenea, confiscarea bunurilor autorilor acestor infracţiuni.