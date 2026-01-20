Incendiile de vegetaţie din Chile au ucis 20 de oameni

Cel puţin 20 de oameni au murit din cauza severelor incendii de vegetaţie care au izbucnit în partea centrală a statului Chile, a anunţat luni ministrul chilian de Interne, Alvaro Elizalde, citat de DPA.

„20 de oameni au murit din cauza acestor incendii, iar 19 dintre ei au murit în regiunea Biobio şi unul în Nuble”, a precizat ministrul Alvaro Elizalde într-o conferinţă de presă, adăugând că doar şase dintre victime au fost identificate până acum, relatează DPA.

Ministrul chilian a menţionat că pompierii luptă în prezent cu 31 de focare de incendii şi că a fost emisă alertă roşie pentru regiunile centrale Biobio, Nuble şi Araucania, informează DPA.

Peste 34.000 de hectare au fost afectate de flăcări, provincia Biobio fiind cea mai grav lovită, cu peste 27.000 de hectare distruse, potrivit DPA.

Preşedintele statului Chile, Gabriel Boric, a decretat stare de catastrofă naţională din cauza acestor incendii, care au obligat peste 20.000 de persoane să se evacueze, informează DPA.

În timpul verii în emisfera sudică, Chile este afectat în mod repetat de incendii de pădure severe. Anul trecut, peste 100 de oameni au murit şi aproximativ 15.000 de case au fost distruse sau avariate de flăcări, notează DPA.