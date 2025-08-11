Incident cibernetic major asupra infrastructurii guvernamentale din Republica Moldova

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunţat producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin” vizând infrastructura guvernamentală, conform mass-media. Instituţia transmte că unii angajaţi sunt suspectaţi de „complicitate la tentativele de sabotare şi atac”.

„De comun cu autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu, a fost iniţiată o investigaţie a incidentului. În cadrul acesteia, se va derula o anchetă de serviciu în privinţa unor angajaţi, ale căror acţiuni sunt examinate în legătură cu suspiciuni de complicitate. Pe perioada investigaţiei, aceştia vor fi suspendaţi din funcţie”, se arată în comunicatul STISC.

Instituţia a precizat că Guvernul Republicii Moldova „va proteja securitatea cibernetică şi va acţiona pentru prevenirea unor potenţiale atacuri asupra infrastructurii statului”.