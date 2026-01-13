India acuză Pakistanul de survolarea teritoriului cu drone

India cere Pakistanului să înceteze survolările cu drone deasupra teritoriului, de-a lungul frontierei comune, potrivit AFP.

Conform sursei citate, cele două ţări respectă un armistiţiu fragil în urma unei confruntări sângeroase, în mai, după un atentat atribuit de către New Delhi Islamabadului, în regiunea Caşmirului indian.

Atentatul, soldat cu 26 de morţi, în care Pakistanul a negat orice responsabilitate, a provocat o ripostă indiană urmată de patru zile de confrunătri armate între cele două puteri nucleare rivale, a relatat AFP.

Şeful Statului major al armatei indiene, Upendra Dwivedi, a acuzat Pakistanul, în conferinţa sa de presă anuală, de faptul că se află la originea mai multor survolări cu dronă, semnalate în weekend deasupra teritoriului indian, de-a lungul „liniei de control” care desparte cele două ţări, a informat sursa menţionată.

India şi Pakistanul îşi dispută suveranitatea înregii regiuni Caşmir, cu populaţie majoritar musulmană, de la proclamarea independenţei şi împărţirii lor, în 1947, a transmis AFP.