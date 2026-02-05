India nu renunţă complet la petrolul rusesc

Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petrol rusesc în cadrul unui nou acord comercial cu Statele Unite, relatează news.ro.

Moscova afirmă că New Delhi nu a transmis nicio confirmare oficială privind oprirea importurilor, potrivit news.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu a auzit „nicio poziţie din partea Delhi” şi a subliniat importanţa menţinerii parteneriatului strategic ruso-indian, scrie news.ro.

La rândul său, vicepremierul rus Alexander Novak a minimalizat posibilitatea pierderii pieţei indiene, afirmând că „resursele energetice ruseşti îşi găsesc întotdeauna cumpărători”, notează news.ro.

Declaraţiile Moscovei vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a discutat cu premierul indian Narendra Modi un acord care presupune reducerea tarifelor americane pentru produsele indiene şi oprirea achiziţiilor de petrol rusesc, potrivit news.ro.

Trump a precizat că Washingtonul va reduce tariful principal de la 25% la 18% şi va elimina o taxă suplimentară de 25% impusă anul trecut ca răspuns la importurile indiene de petrol rusesc, conform news.ro.

Premierul indian Narendra Modi a confirmat doar componenta comercială a acordului, afirmând că este „încântat” de reducerea tarifelor pentru produsele „Made in India”, relatează news.ro.

Nimic nu a fost însă menţionat despre oprirea achiziţiilor de petrol rusesc, mai arată news.ro.

Analiştii consideră improbabil ca India, unul dintre principalii cumpărători de ţiţei rusesc la preţ redus după 2022, să renunţe complet la aceste importuri, scrie news.ro.

India are nevoie de petrol ieftin pentru a controla costurile interne şi urmăreşte să îşi păstreze autonomia strategică şi relaţiile de apărare cu Rusia, potrivit news.ro.

Evan A. Feigenbaum afirmă că guvernul indian evită să facă publice angajamente explicite pe tema petrolului rusesc, deoarece „nu îşi poate permite să îşi umilească unul dintre cei mai importanţi parteneri de apărare”, notează news.ro.

Farwa Aamer subliniază că India încearcă să menţină un echilibru dificil între relaţia consolidată cu Rusia şi apropierea comercială de Statele Unite, conform news.ro.

Agenţia Moody's Ratings avertizează că o oprire bruscă a achiziţiilor de petrol rusesc ar putea afecta creşterea economică a Indiei, ar alimenta presiuni inflaţioniste şi ar tensiona suplimentar piaţa globală a petrolului, având în vedere rolul Indiei ca mare importator, relatează news.ro.