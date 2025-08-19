Industria românească de mobilier, în prim-plan la BIFE-SIM 2025

Romexpo va găzdui, între 18 şi 21 septembrie, ediţia 2025 a târgului internaţional de mobilier BIFE-SIM, eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Evenimentul reuneşte producători, arhitecţi, designeri, furnizori şi lideri de opinie din industrie, transformând Pavilionul B2 şi curtea Romexpo într-un spaţiu dedicat inovaţiei şi tradiţiei. Agenda include conferinţe, workshop-uri, demonstraţii live, lansări de produse şi prezentări de tendinţe, desfăşurate pe trei scene tematice - Main Stage, Focus Stage şi Demo Stage.

Vineri, 19 septembrie, ARDI - Romanian Association for Design and Innovation - organizează un maraton de conferinţe sub titulatura ARDI TALKS@BIFE-SIM, cu ocazia Zilei Designului Românesc. Tot atunci, pe Main Stage vor fi premiate cele mai inspirate creaţii înscrise în Concursul Naţional de Design de Mobilier (CNDM), ajuns la ediţia a XXII-a.

BIFE-SIM 2025 îşi propune să conecteze brandurile cu noi parteneri şi investitori, punând accent pe tendinţe precum mobilierul sustenabil, designul personalizat şi tehnologiile inteligente pentru producţie.