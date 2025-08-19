Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Industria românească de mobilier, în prim-plan la BIFE-SIM 2025

A.B.
Miscellanea / 19 august, 13:52

Industria românească de mobilier, în prim-plan la BIFE-SIM 2025

Romexpo va găzdui, între 18 şi 21 septembrie, ediţia 2025 a târgului internaţional de mobilier BIFE-SIM, eveniment organizat în parteneriat cu Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Evenimentul reuneşte producători, arhitecţi, designeri, furnizori şi lideri de opinie din industrie, transformând Pavilionul B2 şi curtea Romexpo într-un spaţiu dedicat inovaţiei şi tradiţiei. Agenda include conferinţe, workshop-uri, demonstraţii live, lansări de produse şi prezentări de tendinţe, desfăşurate pe trei scene tematice - Main Stage, Focus Stage şi Demo Stage.

Vineri, 19 septembrie, ARDI - Romanian Association for Design and Innovation - organizează un maraton de conferinţe sub titulatura ARDI TALKS@BIFE-SIM, cu ocazia Zilei Designului Românesc. Tot atunci, pe Main Stage vor fi premiate cele mai inspirate creaţii înscrise în Concursul Naţional de Design de Mobilier (CNDM), ajuns la ediţia a XXII-a.

BIFE-SIM 2025 îşi propune să conecteze brandurile cu noi parteneri şi investitori, punând accent pe tendinţe precum mobilierul sustenabil, designul personalizat şi tehnologiile inteligente pentru producţie.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb