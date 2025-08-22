Infinity Capital Investments şi-a răscumpărat 9,8% din capital

Infinity Capital Investments şi-a răscumpărat aproape 42 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a circa 9,8% din capitalul social, printr-o ofertă ce a fost suprasubscrisă, conform unui raport al emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Fosta SIF Oltenia a lansat oferta în data de 6 august, operaţiunea de piaţă fiind compusă din două programe de răscumpărare aprobate în adunarea acţionarilor Infinity din această primăvară. Un program viza răscumpărarea a 40 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 8,4% din capitalul social, titlurile urmând să fie anulate pentru reducerea capitalului fondului de investiţii alternative. Prin celălalt program se intenţiona achiziţia a două milioane de acţiuni proprii pentru distribuirea gratuită către administratorii, directorii şi angajaţii societăţii în scopul fidelizării lor, conform unor criterii de performanţă stabilite de Consiliul de Administraţie al Infinity Capital Investments.

Acţionarii au lansat ordine de vânzare pentru aproape 48,6 milioane de acţiuni, echivalentul a 116% din oferta ce s-a încheiat în data de 20 august. Astfel, la 1.000 de titluri plasate în ofertă, un acţionar a vândut 864 de acţiuni la preţul de 2,6 lei.

Cantitatea de titluri plasate în ofertă sugerează vânzări din partea unor investitori instituţionali, în condiţiile în care Infinity Capital Investments are puţini acţionari de retail activi.

Răscumpărările sunt, teoretic, benefice pentru preţul acţiunilor şi recompensarea investitorilor, deoarece, în funcţie de preţul la care sunt realizate, pot duce la creşterea cotaţiei, iar, prin anularea titlurilor răscumpărate, se majorează profitul pe acţiune al emitentului şi randamentul potenţialului dividend. Doar că, după preluarea ostilă a societăţii de către Lion Capital, Longshield Investment Group şi o galerie de fonduri interpuse, Infinity nu a mai acordat dividende.

La finele lunii iulie, valoarea activului net al societăţii se ridica la circa 3,84 miliarde lei, ceea ce raportat la evaluarea bursieră actuală a fondului, de 1,21 miliarde lei, echivalează cu un discount de tranzacţionare de 68%.