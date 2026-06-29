ING Bank lansează SAFEcall pentru oprirea fraudelor în timp real

ING Bank România introduce serviciul SAFEcall, o soluţie automatizată de securitate creată pentru a proteja clienţii împotriva tentativelor de fraudă financiară bazate pe inginerie socială, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noul instrument acţionează în momentul detectării unor plăţi neobişnuite care se abat de la comportamentul obişnuit al utilizatorului, se mai arată în sursa citată.

În cazul unei tranzacţii suspecte, clientul primeşte un apel de verificare de la numărul oficial 0374647233 (037INGSAFE). Vocea apelului este a „Mariei”, identitatea vocală cunoscută din call center-ul băncii, facilitând astfel recunoaşterea apelului legitim. În timpul convorbirii, utilizatorul poate confirma plata prin apăsarea tastei 9 sau o poate bloca prin apăsarea tastei 1, dacă nu o recunoaşte sau a fost manipulat să o efectueze, conform sursei menţionate.

„Fraudele financiare din prezent se bazează, în principal, pe tehnici de inginerie socială, prin care utilizatorii sunt manipulaţi şi determinaţi să realizeze tranzacţii frauduloase. La ING, investim constant în soluţii de prevenire a fraudelor, aşa că pregătim lansarea mai multor funcţionalităţi de securitate bancară ca parte a ecosistemului de inovaţii ING SAFE. Primul serviciu lansat este ING SAFEcall, care aduce un nivel suplimentar de siguranţă, prin verificarea tranzacţiilor cu potenţial de fraudă. Ne dorim să construim un parteneriat real cu clienţii noştri pentru eliminarea fraudelor financiare, iar prin noul serviciu ING SAFEcall, aceştia au puterea să oprească frauda chiar atunci când se întâmplă. În plus, subliniem mereu că nicio instituţie bancară nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, accesarea unor credite sau iniţierea de transferuri către conturi necunoscute”, declară Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention în cadrul ING Bank România, potrivit sursei citate.

Conform comunicatului de presă al băncii ING Bank România, noul serviciu completează opţiunile de securitate existente în aplicaţia Home'Bank, precum geolocalizarea sau avertizările inteligente. Reprezentanţii instituţiei bancare colaborează cu Poliţia Română, ANCOM, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi operatorii telecom pentru combaterea spoofing-ului şi a phishing-ului, reamintind că banca nu va cere niciodată coduri de acces, parole sau transferuri de bani sub pretextul securizării conturilor.