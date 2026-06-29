Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ING Bank lansează SAFEcall pentru oprirea fraudelor în timp real

A.M.
Bănci-Asigurări / 29 iunie, 11:14

ING Bank lansează SAFEcall pentru oprirea fraudelor în timp real

ING Bank România introduce serviciul SAFEcall, o soluţie automatizată de securitate creată pentru a proteja clienţii împotriva tentativelor de fraudă financiară bazate pe inginerie socială, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noul instrument acţionează în momentul detectării unor plăţi neobişnuite care se abat de la comportamentul obişnuit al utilizatorului, se mai arată în sursa citată.

În cazul unei tranzacţii suspecte, clientul primeşte un apel de verificare de la numărul oficial 0374647233 (037INGSAFE). Vocea apelului este a „Mariei”, identitatea vocală cunoscută din call center-ul băncii, facilitând astfel recunoaşterea apelului legitim. În timpul convorbirii, utilizatorul poate confirma plata prin apăsarea tastei 9 sau o poate bloca prin apăsarea tastei 1, dacă nu o recunoaşte sau a fost manipulat să o efectueze, conform sursei menţionate.

„Fraudele financiare din prezent se bazează, în principal, pe tehnici de inginerie socială, prin care utilizatorii sunt manipulaţi şi determinaţi să realizeze tranzacţii frauduloase. La ING, investim constant în soluţii de prevenire a fraudelor, aşa că pregătim lansarea mai multor funcţionalităţi de securitate bancară ca parte a ecosistemului de inovaţii ING SAFE. Primul serviciu lansat este ING SAFEcall, care aduce un nivel suplimentar de siguranţă, prin verificarea tranzacţiilor cu potenţial de fraudă. Ne dorim să construim un parteneriat real cu clienţii noştri pentru eliminarea fraudelor financiare, iar prin noul serviciu ING SAFEcall, aceştia au puterea să oprească frauda chiar atunci când se întâmplă. În plus, subliniem mereu că nicio instituţie bancară nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, accesarea unor credite sau iniţierea de transferuri către conturi necunoscute”, declară Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention în cadrul ING Bank România, potrivit sursei citate.

Conform comunicatului de presă al băncii ING Bank România, noul serviciu completează opţiunile de securitate existente în aplicaţia Home'Bank, precum geolocalizarea sau avertizările inteligente. Reprezentanţii instituţiei bancare colaborează cu Poliţia Română, ANCOM, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi operatorii telecom pentru combaterea spoofing-ului şi a phishing-ului, reamintind că banca nu va cere niciodată coduri de acces, parole sau transferuri de bani sub pretextul securizării conturilor.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 12:01)

    la ING, după ce ești furat trebuie sa te plângi la un robot "cu identitatea cunoscută". așa da viitor, împins de directori care nu au văzut minimul de filme cu situația pe care o promovează.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb