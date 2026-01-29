ING Bank România: Peste 55.000 de beneficiari ai programelor educaţionale derulate în 2025

ING Bank România a susţinut în 2025 programe educaţionale strategice care au ajuns la peste 55.000 de elevi, studenţi, profesori şi membri ai comunităţilor vulnerabile din România, conform unui comunicat. Iniţiativele au fost derulate în parteneriat cu ONG-uri şi universităţi şi au implicat aproape 100 de instituţii de învăţământ din Bucureşti şi alte 15 judeţe, de la grădiniţe şi şcoli, până la licee şi universităţi, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pe parcursul anului, ING Bank a dezvoltat şi susţinut 14 programe educaţionale care au abordat educaţia ca un ecosistem integrat, concentrându-se pe dezvoltarea competenţelor de educaţie financiară, civică şi de sustenabilitate, formarea profesorilor şi modernizarea infrastructurii şcolare, arată comunicatul. Proiectele au urmărit atât îmbunătăţirea experienţei educaţionale a tinerilor, cât şi sprijinirea comunităţilor vulnerabile, prin oferirea de instrumente concrete pentru o mai bună gestionare a resurselor financiare, conform comunicatului.

În zona infrastructurii şcolare, prin programul „Începe la şcoală”, implementat împreună cu un consorţiu de organizaţii, 10 şcoli au realizat expertize tehnice pentru creşterea siguranţei şi eficienţei energetice, iar trei unităţi de învăţământ din judeţele Cluj, Vâlcea şi Dolj au fost reabilitate şi modernizate, subliniază comunicatul. Investiţia, care a depăşit 620.000 de euro, a vizat lucrări de consolidare, modernizarea instalaţiilor şi dotarea cu sisteme sustenabile de încălzire şi energie, contribuind la transformarea şcolilor în spaţii mai sigure, moderne şi prietenoase pentru elevi şi profesori, adaugă comunicatul.

Tot în cadrul acestui program, elevii, profesorii şi arhitecţii au colaborat în iniţiativa „My School Can Be Cool” pentru a identifica soluţii de transformare a spaţiilor de învăţare, se arată în comunicat. Şase şcoli au implementat intervenţii precum amenajarea de spaţii verzi, biblioteci, zone de relaxare sau colţuri de învăţare, în urma unui proces participativ care a implicat realizarea de machete, bugete şi prezentări, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Programul „Extraordinar”, derulat de Narada cu sprijinul ING Bank, a implicat aproape 150 de elevi din 10 şcoli gimnaziale şi licee, care au dezvoltat proiecte educaţionale şi comunitare cu impact pentru peste 6.500 de colegi, se adaugă în comunicatul de presă. Iniţiativele au dus la crearea a şapte laboratoare educaţionale complet echipate şi la implementarea unor proiecte precum reviste şcolare, studiouri media, expoziţii multisenzoriale, platforme digitale şi iniţiative antreprenoriale, conform comunicatului.

Pe componenta de formare a profesorilor, sute de cadre didactice au participat la programe de training care au vizat dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale şi adoptarea unor metode moderne de predare, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei. Peste 125 de ore de formare au fost organizate în cadrul programului „Şcoala Încrederii”, iar aproape 50 de profesori au testat metoda investigaţiei la clasă prin programul „Matematica Altfel”, cu scopul de a transforma orele într-un spaţiu de explorare activă şi gândire critică pentru elevi, evidenţiază comunicatul.

Teach for Romania, cu sprijinul ING Bank, a continuat în 2025 programe dedicate transformării şcolilor şi susţinerii viitorilor profesori din comunităţi vulnerabile, implicând echipe manageriale, cadre didactice şi elevi cu potenţial didactic, cu impact extins în comunităţile locale, se arată în comunicat.

Educaţia financiară a rămas una dintre direcţiile centrale ale implicării ING Bank, prin programe care au ajuns la peste 20.000 de liceeni din 105 unităţi de învăţământ, cu sprijinul voluntarilor ING, se prezintă în comunicat. În paralel, platforma Banometru a oferit acces gratuit la coaching financiar pentru alţi peste 20.000 de români interesaţi să îşi îmbunătăţească relaţia cu banii, conform sursei amintite.

Începând cu 2025, ING Bank a susţinut şi programe de educaţie civică şi dezvoltare a gândirii critice pentru tineri, care au implicat peste 500 de profesori şi peste 1.000 de liceeni, contribuind la consolidarea competenţelor civice în şcoli, conform comunicatului. În zona de sustenabilitate, proiectul „ECO Student” a continuat în campusurile universitare din mai multe oraşe, unde studenţii au colectat aproximativ 200.000 de ambalaje prin sisteme automate de returnare, stimulând reciclarea şi economia circulară. Proiectul va continua şi în 2026, potrivit comunicatului remis redacţiei.

CEO ING Bank România, Mihaela Bîtu, a declarat: „Pentru noi, procesul educaţional porneşte de la calitatea spaţiului în care elevul învaţă şi ajunge până la complexitatea deciziilor financiare pe care le va lua ca adult. O societate educată financiar este o societate mai rezilientă, mai sustenabilă şi mai liberă”, conform comunicatului de presă.