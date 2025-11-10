INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului

Exporturile României au crescut cu 4,2%, la 72,174 miliarde euro, în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similiară din 2024, iar importurile în acelaşi procent, la 96,666 miliarde euro, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, exporturile FOB au însumat 72,174 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 96,666 miliarde euro. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, atât exporturile cât şi importurile au crescut cu 4,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 24,492 miliarde euro, mai mare cu 1,004 miliarde euro (+4,3%) decât cel înregistrat în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024”, arată datele INS.

În luna septembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,897 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 11,381 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,483 miliarde euro. Faţă de luna septembrie 2024, exporturile din luna septembrie 2025 au crescut cu 9,2%, iar importurile au crescut cu 6,2%.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,4% la export şi 36,4% la import) şi alte produse manufacturate (27% la export şi 28,3% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 51,623 miliarde euro la expedieri şi de 69,653 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,5% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 20,551 miliarde euro la exporturi şi de 27,013 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,5% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.