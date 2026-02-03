INS: Preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 6%, în luna decembrie 2025

Preţurile producţiei industriale pe total, incluzând piaţa internă şi cea externă, au înregistrat o creştere de 6% în luna decembrie 2025, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, arată datele Institutului Naţional de Statistică, potrivit news.ro.

Potrivit news.ro, în luna decembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 0,4% faţă de luna noiembrie 2025, iar comparativ cu decembrie 2024 au crescut cu 6%.

Industria extractivă s-a scumpit cu 1,43% în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 şi s-a ieftinit cu 1,15% faţă de noiembrie 2025, transmite news.ro. În cadrul acestei categorii, extracţia cărbunelui superior şi inferior s-a majorat cu 11,13% comparativ cu decembrie 2024 şi s-a ieftinit cu 1,01% faţă de luna precedentă, potrivit news.ro.

În industria prelucrătoare, preţurile au crescut cu 4,43% în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 şi cu 0,42% faţă de noiembrie 2025, informează news.ro. Cea mai mare majorare a fost la repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, cu 9,18% faţă de decembrie 2024, iar faţă de noiembrie 2025 s-a ieftinit cu 0,23%, arată news.ro.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a scumpit cu 10,32% în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 şi cu 0,33% faţă de noiembrie 2025, potrivit news.ro.

Captarea, tratarea şi distribuţia apei a crescut cu 11,32% în decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024, conform news.ro.