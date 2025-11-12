INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%

Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025, comparativ cu luna octombrie 2024, a fost 9,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024.
”Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%”, arată datele INS.
Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%.
Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.
Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,57%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,48% faţă de septembrie 2025. Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 22,74%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi s-au ieftinit uşor faţă de septembrie 2025. Cacao şi cafea s-au scumpit cu 20,77%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,94% faţă de septembrie 2025.
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96% în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024 şi cu 0,41% faţă de septembrie 2025. La această categorie cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi s-a ieftinit cu 0,27%, faţă de septembrie 2025. Categorie ”Energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 41,18%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,36% faţă de septembrie 2025.
Serviciile s-au scumpit cu 10,52%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,74%, faţă de septembrie 2025. Cel mai mult s-au scumpit transportul CFR, cu 18,59%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 18,54%.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 10:49)
"inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%"
este egal cu scaderea/taierea salariilor/pensiilor cu 9,8 %,
nu asta ati promis pro-europenilor/pro-razboi .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:17)
Pe tine te doare in cot,
Ai apartament de 35 000 de 'ieuro' de la aurari tai prorusi?!
:))))))
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:18)
Cresterea nesabuita a fost gafa, asta e si cauza inflatiei - aruncarea in piata a banilor fara acoperire. Acuma .... banii au valoare mai mica deci - ori ii aduni cumva din piata (aproape imposibil) ori muncesti mai mult ca sa produci mai mult si sa creasca valoarea. Orice altceva e lozinca suveranista.