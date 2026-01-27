Întrevedere a ministrului Apărării cu delegaţia Congresului SUA condusă de Pat Fallon

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut marţi, la sediul MApN, o întrevedere cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite, condusă de congresmanul Pat Fallon. În discuţii au fost evidenţiate cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România ca elemente esenţiale ale apărării colective, precum şi evoluţiile recente ale mediului de securitate regional şi euroatlantic, cu accent pe implicaţiile războiului din Ucraina, securitatea Flancului Estic al Alianţei şi rolul strategic al regiunii Mării Negre, conform News.ro.

"Cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România au fost evidenţiate ca elemente importante ale apărării colective. În acest context, a fost menţionat că atât Statele Unite ale Americii, cât şi România au publicat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării, care conturează priorităţile şi cadrul general de acţiune în acest domeniu pentru fiecare stat”, precizează Ministerul Apărării, a relatat News.ro.

Discuţiile au vizat evoluţiile recente ale mediului de securitate regional şi euroatlantic, cu accent pe implicaţiile războiului din Ucraina, securitatea Flancului Estic al NATO şi rolul strategic al regiunii Mării Negre, iar în acest context a fost subliniată importanţa menţinerii unei posturi consolidate de descurajare şi apărare, adaptată noilor provocări de securitate. De asemenea, au fost abordate perspectivele cooperării româno-americane în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate şi dezvoltarea capabilităţilor, în sprijinul securităţii regionale şi euroatlantice, precizează ministerul, conform News.ro.

"Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul NATO”, a declarat ministrul apărării naţionale, potrivit News.ro.