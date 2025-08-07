Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi - zi de doliu naţional

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, conform Agerpres.

Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat, vor avea loc un scurt moment religios şi ceremonia Gărzii la catafalc, transmite sursa.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul "Palat Cotroceni".

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii, potrivit sursei citate.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Joi a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost şef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

A murit marţi, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.