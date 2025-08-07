Au încep ultimele ceremonii la Palatul Cotroceni în memoria lui Ion Iliescu

Ultimele ceremonii organizate în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu au început joi dimineaţa la Palatul Cotroceni, conform Agerpres.

Sicriul a fost depus miercuri dimineaţa în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, fiind acoperit cu Drapelul Naţional. Pe parcursul zilei, oficiali ai statului, reprezentanţi ai corpului diplomatic, dar şi simpli cetăţeni au venit la catafalcul fostului şef de stat şi i-au adus un ultim omagiu, transmite sursa.

Joi dimineaţa, are loc un scurt moment religios în Sala Unirii, urmat de ceremonia Gărzii la catafalc şi de un moment de reculegere în memoria celui care a fost preşedinte al României între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

În Sala Unirii se află, printre alţii, premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Muncii, Florin Manole, foştii premieri Marcel Ciolacu, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fostul director SRI, Virgil Măgureanu, Victor Opaschi, fost secretar pentru Culte, fostul parlamentar Şerban Nicolae, conform sursei citate.

După momentul religios, sicriul va fi purtat spre ieşirea oficială, de la Sala Unirii, trecând prin Galeria Basarabilor şi Holul de Onoare, până la Copertină, unde vor fi prezente şiruri de onoare alcătuite din militari ai Forţelor Armate, precum şi Muzica Militară (trompet) pentru onor.

Clopotul de la Biserica Cotroceni va suna în amintirea fostului preşedinte.

În jurul orei 10:30, are loc oficierea slujbei religioase de înmormântare la Biserica Cotroceni. Slujbele liturgice sunt oficiate de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, care va fi însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

După slujba religioasă, pe Platoul Marinescu, Garda de Onoare va prezenta ultimul onor fostului şef de stat.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea Militar III.

Joi este zi de doliu naţional.