La Palatul Cotroceni au început să sosească invitaţii pentru ultima slujbă a lui Ion Iliescu

La Palatul Cotroceni au început să sosească, joi dimineaţă, invitaţii care vor asista la ultima slujbă religioasă oficiată în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu. Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef de stat a fost depus miercuri în Sala Unirii, unde la ora 10:00 este programat un moment religios.

Printre cei prezenţi se numără fostul ministru al Agriculturii Petre Daea, fostul premier Viorica Dăncilă şi Ionuţ Vulpescu, considerat unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Iliescu în ultimii ani. Au ajuns la Cotroceni şi Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, precum şi premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu şi fostul lider PSD Marcel Ciolacu.

În Sala Unirii, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte, şi-au făcut apariţia şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Muncii, Florin Manole, precum şi senatorul PSD Robert Cazanciuc.