Iranul a blocat accesul la internet din cauza „operaţiunilor teroriste”

Iranul a întrerupt comunicaţiile prin internet deoarece „operaţiuni teroriste” au început în timpul manifestaţiilor, iniţial legate de revendicări economice, potrivit Al Jazeera. Intreruperea internetului durează de 108 ore, a menţionat sursa citată.

„Guvernul dialoga cu protestatarii. Internetul a fost întrerupt doar când ne-am confruntat cu operaţiuni teroriste şi am constatat că ordinele veneau din străinătate”, a declarat ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, conform Al Jazeera.

Apărătorii drepturilor omului au acuzat Republica Islamică că a întrerupt internetul pentru a ascunde represiunea care, potrivit lor, a provocat sute, chiar mii de morţi, a informat sursa amintită.