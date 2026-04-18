Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz din nou

Armata iraniană a anunţat reimpunerea restricţiilor asupra tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, acuzând Statele Unite de „încălcări repetate ale încrederii” în cadrul armistiţiului convenit între cele două părţi, relatează CNN.

Potrivit sursei citate, vineri, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, afirmase pe platforma X că strâmtoarea este deschisă traficului, însă la scurt timp mass-media de stat a confirmat că forţele armate iraniene exercită „control deplin asupra trecerii navelor”, iar tranzitul este considerat nul dacă presupusa blocadă navală americană continuă.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat că blocada asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord cu Teheranul. În acelaşi timp, rămâne incert când şi unde vor fi reluate negocierile, după eşecul primei runde de discuţii desfăşurate la Islamabad weekendul trecut.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a precizat că autorităţile de la Teheran au permis trecerea unui „număr limitat de petroliere şi nave comerciale” prin strâmtoare.

„Din păcate, americanii, prin încălcările repetate ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să recurgă la acte de piraterie şi furt maritim sub pretextul aşa-numitei blocade”, a declarat acesta, citat de agenţia semi-oficială Fars.

Potrivit oficialului, controlul asupra Strâmtorii Ormuz a revenit „sub gestionarea strictă a forţelor armate”, până în momentul în care Statele Unite vor înceta blocada navelor care pleacă din sau se îndreaptă către porturile iraniene.