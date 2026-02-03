Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul

T.B.
Internaţional / 3 februarie, 07:23

Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul

Iranul a afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat încrederea în posibilitatea unui acord, după zile de ameninţări reciproce între cele două ţări, potrivit Agerpres.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat deschiderea tratativelor cu Statele Unite, conform informaţiilor citate de Agerpres.

O sursă guvernamentală a precizat că decizia a fost luată fără a fi oferite detalii suplimentare privind formatul sau calendarul negocierilor, relatează Agerpres.

O sursă arabă familiarizată cu dosarul a indicat că discuţiile ar urma să aibă loc prin mediere regională, potrivit Agerpres.

Aceeaşi sursă a menţionat că negocierile sunt programate să se desfăşoare în Turcia, la data de 6 februarie, conform Agerpres.

O întâlnire între negociatorii americani şi înalţi oficiali iranieni este aşteptată să aibă loc vineri în Turcia, a mai declarat sursa sub protecţia anonimatului, notează Agerpres.

Statele Unite ar urma să fie reprezentate de Steve Witkoff, emisar al preşedintelui Trump, iar Iranul de ministrul său de externe Abbas Araghchi, potrivit informaţiilor citate de Agerpres.

Presiunea asupra Teheranului a crescut de la începutul lunii ianuarie, în urma reprimării violente a unei ample mişcări de contestare a Republicii Islamice, instalată în 1979, transmite Agerpres.

Manifestaţiile au fost declanşate iniţial de proteste împotriva creşterii costului vieţii, conform Agerpres.

După ce a evocat posibilitatea unei intervenţii militare şi a trimis peste zece nave în Golf, preşedintele american a declarat duminică faptul că speră să „ajungă la un acord” cu Iranul, relatează Agerpres.

Ţările din regiune acţionează ca mediatori pentru schimbul de mesaje dintre Teheran şi Washington, a declarat luni purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai, potrivit Agerpres.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care Iranul şi Statele Unite nu mai au relaţii diplomatice de aproximativ patru decenii, notează Agerpres.

Au avut loc consultări cu Egiptul, Arabia Saudită, Turcia şi Iordania, conform Agerpres.

Autorităţile iraniene examinează şi finalizează detaliile fiecărei etape a procesului diplomatic, în special metoda şi cadrul de lucru, a mai precizat purtătorul de cuvânt, relatează Agerpres.

Ţările occidentale acuză Iranul că încearcă să se doteze cu arme nucleare, acuzaţie respinsă de Teheran, potrivit Agerpres.

Negocieri între cele două părţi au avut loc în primăvara anului 2025, înainte de războiul de 12 zile declanşat în iunie de Israel, însă acestea s-au blocat în special pe tema îmbogăţirii uraniului, notează Agerpres.

Statele Unite cer Iranului să renunţe complet la îmbogăţirea uraniului, solicitare respinsă de Teheran, care invocă dreptul de a avea un program nuclear civil în baza Tratatului de neproliferare nucleară, conform Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb