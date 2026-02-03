Iranul se pregăteşte de negocieri privind programul său nuclear cu Washingtonul

Iranul a afirmat luni că se pregăteşte pentru discuţii cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat încrederea în posibilitatea unui acord, după zile de ameninţări reciproce între cele două ţări, potrivit Agerpres.

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat deschiderea tratativelor cu Statele Unite.

O sursă guvernamentală a precizat că decizia a fost luată fără a fi oferite detalii suplimentare privind formatul sau calendarul negocierilor.

O sursă arabă familiarizată cu dosarul a indicat că discuţiile ar urma să aibă loc prin mediere regională.

Aceeaşi sursă a menţionat că negocierile sunt programate să se desfăşoare în Turcia, la data de 6 februarie.

O întâlnire între negociatorii americani şi înalţi oficiali iranieni este aşteptată să aibă loc vineri în Turcia, a mai declarat sursa sub protecţia anonimatului.

Statele Unite ar urma să fie reprezentate de Steve Witkoff, emisar al preşedintelui Trump, iar Iranul de ministrul său de externe Abbas Araghchi.

Presiunea asupra Teheranului a crescut de la începutul lunii ianuarie, în urma reprimării violente a unei ample mişcări de contestare a Republicii Islamice, instalată în 1979.

Manifestaţiile au fost declanşate iniţial de proteste împotriva creşterii costului vieţii.

După ce a evocat posibilitatea unei intervenţii militare şi a trimis peste zece nave în Golf, preşedintele american a declarat duminică faptul că speră să „ajungă la un acord" cu Iranul.

Ţările din regiune acţionează ca mediatori pentru schimbul de mesaje dintre Teheran şi Washington, a declarat luni purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmail Baghai.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care Iranul şi Statele Unite nu mai au relaţii diplomatice de aproximativ patru decenii.

Au avut loc consultări cu Egiptul, Arabia Saudită, Turcia şi Iordania.

Autorităţile iraniene examinează şi finalizează detaliile fiecărei etape a procesului diplomatic, în special metoda şi cadrul de lucru, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Ţările occidentale acuză Iranul că încearcă să se doteze cu arme nucleare, acuzaţie respinsă de Teheran.

Negocieri între cele două părţi au avut loc în primăvara anului 2025, înainte de războiul de 12 zile declanşat în iunie de Israel, însă acestea s-au blocat în special pe tema îmbogăţirii uraniului.

Statele Unite cer Iranului să renunţe complet la îmbogăţirea uraniului, solicitare respinsă de Teheran, care invocă dreptul de a avea un program nuclear civil în baza Tratatului de neproliferare nucleară.