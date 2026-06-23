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Islanda reia vânătoarea de balene, controversele revin în Atlanticul de Nord

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 23 iunie

Islanda reia vânătoarea de balene, controversele revin în Atlanticul de Nord

English Version

Una dintre ultimele două nave de vânătoare de balene ale Islandei, baleniera Hvalur, a pornit din nou pe mare pentru un nou sezon de vânătoare, după o pauză de doi ani, potrivit presei locale şi AFP. Cele două nave ale companiei au finalizat pregătirile de plecare, după ce şi-au testat harpoanele, conform relatărilor publicate de presa islandeză. Revenirea lor marchează reluarea unei activităţi intens contestate la nivel internaţional.

Protest la plecare: activist legat de catarg

Plecarea uneia dintre nave a fost însoţită de un protest simbolic: un activist s-a legat de catargul vasului în portul Reykjavik. Acesta a coborât ulterior şi a fost escortat de poliţie, potrivit presei. Gestul reflectă tensiunile recurente din jurul vânătorii comerciale de balene, practică tot mai izolată la nivel global.

Islanda, printre ultimele trei ţări care mai permit vânătoarea comercială

Islanda rămâne una dintre cele trei state din lume care încă autorizează vânătoarea comercială de balene, alături de Norvegia şi Japonia. Activitatea nu a fost desfăşurată în 2024 şi 2025, pe fondul dificultăţilor economice şi al rentabilităţii scăzute, însă sezonul de vară 2026 marchează revenirea ei între jumătatea lunii iunie şi jumătatea lunii septembrie.

Cote reduse pentru capturi, dar controversele persistă

Institutul de Cercetare Marină şi Apă Dulce din Islanda a recomandat pentru 2026 limite mai stricte: până la 150 de rorquale comune (balene cu înotătoare dorsale), în scădere cu 28% faţă de recomandările anterioare; până la 168 de balene minke, în scădere cu 23%. Chiar şi cu aceste reduceri, organizaţiile pentru protecţia animalelor consideră că practica rămâne inacceptabilă.

Critici dure din partea organizaţiilor pentru protecţia animalelor

„Este profund descurajant să vezi nava balenieră islandeză părăsind portul”, a declarat Joanna Swabe, directoare pentru Europa a ONG-ului Humane World for Animals, criticând lipsa unui „mod uman” de a ucide balenele şi subliniind că acestea sunt supuse unei morţi „probabil atroce”. Ea a mai afirmat că în Islanda există o cerere foarte redusă pentru carnea de balenă, ceea ce pune sub semnul întrebării continuarea activităţii. Guvernul islandez are în vedere un proiect de lege care ar putea interzice vânătoarea de balene începând din toamna acestui an, ceea ce ar putea schimba radical viitorul acestei industrii controversate.

Până atunci însă, navele au revenit pe mare, iar disputa dintre tradiţie, economie şi protecţia animalelor se reaprinde în Atlanticul de Nord.

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