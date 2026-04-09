Israelul anunţă cea mai amplă ofensivă asupra Hezbollah de la începutul operaţiunii „Roaring Lion”

Armata israeliană a anunţat, într-un şir de postări publicate pe contul său oficial de X, că a desfăşurat în aproximativ 10 minute „cea mai amplă lovitură coordonată” asupra Libanului de la începutul operaţiunii „Roaring Lion”, vizând peste 100 de obiective atribuite Hezbollah în Beirut, Valea Bekaa şi sudul Libanului.

Potrivit mesajelor publicate de IDF pe X, atacurile au vizat sedii, infrastructuri militare şi centre de comandă şi control ale Hezbollah, inclusiv centre de comandă ale componentei de informaţii şi sedii centrale despre care armata israeliană susţine că erau utilizate pentru planificarea unor atacuri.

De asemenea, IDF a indicat că au fost lovite infrastructuri ale componentelor de foc şi navale, despre care afirmă că sunt implicate în lansarea de rachete, precum şi obiective asociate Forţei Radwan şi unităţii aeriene, descrise de armata israeliană drept unităţi de elită ale Hezbollah, conform postărilor de pe X.

IDF: „Vom continua să lovim cu hotărâre”

În aceeaşi serie de postări, IDF a publicat o declaraţie atribuită şefului Statului Major, general-locotenentul Eyal Zamir, care, potrivit armatei, a supervizat valul de lovituri.

„Vom continua să lovim organizaţia teroristă Hezbollah şi vom valorifica fiecare oportunitate operaţională. Nu vom face compromisuri în ceea ce priveşte securitatea locuitorilor din nordul Israelului. Vom continua să acţionăm cu hotărâre”, a transmis Eyal Zamir, potrivit unei postări publicate pe contul oficial de X al IDF.

Într-un alt mesaj, armata israeliană a afirmat că va continua operaţiunile atât timp cât Hezbollah continuă să reprezinte o ameninţare la adresa civililor israelieni.

IDF anunţă eliminarea unui apropiat al liderului Hezbollah

Separat, armata israeliană a anunţat, tot prin intermediul contului său oficial de X, că l-ar fi eliminat la Beirut pe Ali Yusuf Harshi, prezentat drept secretarul personal al liderului Hezbollah, Naim Qassem.

Potrivit IDF, acesta era un apropiat şi consilier personal al lui Naim Qassem şi ar fi avut un rol important în gestionarea şi securizarea biroului acestuia. Afirmaţiile nu sunt însoţite, în acest moment, de confirmări independente şi provin din comunicările oficiale ale armatei israeliene.

Lovituri asupra unor puncte de transfer şi depozite de armament

În aceeaşi serie de postări, IDF a mai susţinut că a lovit două puncte de trecere despre care afirmă că erau utilizate de Hezbollah pentru transferul de armament la sud de râul Litani, precum şi aproximativ 10 depozite de arme, lansatoare şi centre de comandă din sudul Libanului.

Toate aceste informaţii au fost comunicate de armata israeliană prin postările publicate pe contul oficial de X al IDF, în contextul intensificării operaţiunilor împotriva Hezbollah pe teritoriul libanez.