Italia marchează în România cea de-a X-a ediţie a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 16:06

Italia marchează în România cea de-a X-a ediţie a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume

Ambasada Italiei la Bucureşti, împreună cu ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior şi Institutul Italian de Cultură, celebrează în 2025 cea de-a zecea ediţie a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume, sub tema „Bucătăria italiană: sănătate, cultură şi inovaţie”, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Evenimentul, derulat în perioada 8 noiembrie - 13 decembrie, reuneşte o serie de iniţiative dedicate promovării gastronomiei italiene, a produselor cu denumire de origine protejată şi a unei culturi alimentare bazate pe calitate, sănătate şi sustenabilitate. Programul include demonstraţii culinare, conferinţe, degustări şi întâlniri tematice organizate în Bucureşti şi Cluj-Napoca, cu participarea unor chefi italieni renumiţi, precum Marco Favino, Giovanni Santarpia şi Antonio Passarelli.

Ediţia din acest an are loc în contextul candidaturii bucătăriei italiene pentru înscrierea pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, ca recunoaştere a valorii sale universale şi a tradiţiei bazate pe convivialitate şi respect pentru teritoriu.

Ambasadoarea Italiei, Laura Aghilarre, a subliniat că evenimentul „reprezintă o oportunitate de a pune în valoare patrimoniul cultural care leagă Italia şi România, dincolo de dimensiunea gastronomică”, evidenţiind legătura dintre alimentaţie şi sănătate, în spiritul dietei mediteraneene.

În paralel, ICE organizează, între 8 şi 10 noiembrie, Pavilionul Italiei la târgul „FoodService & Hospitality Expo 2025”, care reuneşte 13 companii din opt regiuni italiene - Apulia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemont, Toscana şi Veneto. Standurile vor oferi publicului o selecţie variată de produse autentice, de la brânzeturi şi uleiuri de măsline la specialităţi din trufe, conserve de roşii şi vinuri, multe dintre ele purtând marca DOP sau IGP.

„Participarea italiană la FoodService & Hospitality reprezintă o oportunitate de a consolida relaţiile comerciale bilaterale şi de a promova valorile fundamentale ale Italiei: calitatea, dezvoltarea durabilă şi inovaţia în sectorul alimentar”, a declarat Alessandra Capobianco, directorul Agenţiei ICE la Bucureşti.

Potrivit datelor Trade Data Monitor, exporturile de produse agroalimentare italiene către România au depăşit 1 miliard de euro în 2024, în creştere cu 10,6% faţă de anul anterior, Italia menţinându-se pe locul al cincilea între furnizorii ţării noastre.

