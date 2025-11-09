Japonia emite alertă de tsunami după un cutremur de 6,8 produs în largul coastelor din nord-est

Autorităţile japoneze au emis duminică o avertizare de tsunami pentru prefectura Iwate, în nordul ţării, după un cutremur cu magnitudinea de moment de 6,8 produs în apropierea coastelor insulei Honshu, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit USGS.

Agenţia meteorologică japoneză a cerut localnicilor să se îndepărteze de zonele de coastă, iar postul NHK a anunţat că un val de aproximativ un metru a fost observat la 70 de kilometri de ţărmul prefecturii Iwate, urmând să atingă coasta Pacificului în scurt timp.

Seismul, înregistrat la ora locală 17:03 (10:03, ora României), a avut epicentrul la 126 de kilometri est de oraşul Yamada şi a fost urmat, într-o oră, de şase replici cu magnitudini peste 5, cea mai puternică atingând 6,4.

Potrivit Reuters, nu s-au înregistrat anomalii la centrala nucleară Onagawa, operată de compania Tohoku Electric Power.