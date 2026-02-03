Karim Benzema schimbă clubul în Arabia Saudită

În conflict de câteva zile cu clubul său Al-Ittihad în legătură cu prelungirea contractului, Karim Benzema (38 de ani) va fi transferat în cele din urmă, în ultima zi de mercato, la un club rival, Al-Hilal.

Clubul lider al campionatului saudit, al cărui interes a fost dezvăluit în ultimele ore, l-a atras pe fostul atacant al Real Madrid pentru un contract de un an şi jumătate, până în iunie 2027

Fostul jucător al Lyonului a ajuns în Arabia Saudită în 2023, în mare fast. El părăseşte clubul după două sezoane şi jumătate şi 83 de meciuri disputate, în care a marcat 54 de goluri şi a dat 17 pase decisive, câştigând în special titlul şi Cupa în sezonul trecut.

Cu acest transfer, el se alătură uneia dintre armadele campionatului, alături de internaţionalul francez Theo Hernandez, recentul campion al Africii Kalidou Koulibaly, fostul atacant al Liverpoolului Darwin Nunez sau fostul jucător al Bordeaux, care a trecut prin Barcelona, Malcom. Alte nume cunoscute din campionatele europene, precum Yassine Bounou, Ruben Neves şi Sergej Milinkovic-Savic, fac parte din această echipă, unde tocmai a ajuns şi tânărul Kader Meïte, de la Rennes.

Toţi se află sub comanda lui Simone Inzaghi, campion al Italiei cu Inter în 2024.